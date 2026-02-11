Madrid consolida su 'Chinatown' en Usera con la gran fiesta del Año Nuevo Chino

Madrid vuelve a celebrar una de sus citas culturales más emblemáticas con la XI edición del Año Nuevo Chino Madrid 2026, una festividad ya plenamente consolidada en el calendario de la ciudad que este año da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, símbolo de energía vital, nobleza y éxito según el horóscopo chino.
Con Usera como epicentro, distrito en el que reside una numerosa comunidad de origen chino y que se ha consolidado como referente de cultura, gastronomía y comercio chino en la capital, el festival se enmarca además en el desarrollo del Proyecto Chinatown de Madrid, cuyas primeras intervenciones urbanas y decorativas ya podrán disfrutarse durante esta edición.
Del 17 al 28 de febrero, y con especial intensidad durante el fin de semana del 20, 21 y 22 de febrero, la ciudad acoge un completo programa de actividades que incluye exposiciones, talleres familiares, espacios gastronómicos, mercadillo artesanal, conciertos, cine, un gran espectáculo de fuegos artificiales y el esperado Gran Desfile del Año Nuevo Chino, que este año estrena nuevo recorrido por el parque de Pradolongo, principal pulmón verde del distrito.
A continuación, puedes ver toda la programación ordenada por temáticas:
Inauguración
-
Acto inaugural del Año Nuevo Chino 2026 en Usera
Viernes 20 de febrero
📍 Carpa-escenario · Plaza JMD Usera
⏱ 17:00 h
Como gesto central del acto, las autoridades realizan la ceremonia de pintar los ojos a los leones, un ritual ancestral que simboliza el despertar de estas figuras protectoras y su capacidad para atraer la buena suerte, la prosperidad y la energía positiva en el nuevo año. El acto estará amenizado por leones y tambores tradicionales, que crean un ambiente festivo y ceremonial desde el primer momento.
Exposiciones e instalaciones urbanas
-
Exposición fotográfica "Hábitat. Fauna salvaje de China"
📍 CEAC Maris Stella
Del 7 de febrero al 1 de marzo
⏱ Mar–Sáb 10:00–14:00 y 15:30–18:00 · Domingos y festivos 10:00–14:00 · Lunes cerrado
Horarios especiales:
Viernes 20 y sábado 21: 10:00–14:00 y 15:30–21:00
Domingo 22: 15:30–21:00
-
Exposición fotográfica "Dos culturas, un amor"
📍 Centro Cultural Usera I
Del 17 de febrero al 1 de marzo
⏱ Lun–Vie 9:00–21:00 · Fin de semana (21–22): 10:00–15:00 y 16:00–21:00
-
Exposición de carteles de Bakea
📍 Sala de exposiciones de la JMD
Del 17 de febrero al 5 de marzo
Exposición de los 10 carteles del ilustrador Bakea dedicados a los animales del Año Nuevo Chino
-
Muro de los deseos
📍 Valla exterior de la Junta Municipal de Usera
Del 20 al 28 de febrero
Instalación participativa para escribir deseos por el Año del Caballo de Fuego
Gastronomía y mercado
-
Espacio gastronómico "Sabores de China" (foodtrucks)
📍 Plaza JMD Usera y Parque Pradolongo
20, 21 y 22 de febrero
Viernes 20: 16:00–22:00
Sábado 21: 11:00–22:00
Domingo 22: 11:00–21:00
-
Mercadillo del Año del Caballo
📍 Plaza Julián Marías
20, 21 y 22 de febrero
Viernes 20: 16:00–22:00
Sábado 21: 11:00–22:00
Domingo 22: 11:00–21:00
Exhibiciones, espectáculos, música y desfile
-
Exhibiciones culturales – Gran Escenario del Caballo de Fuego
📍 Carpa-escenario · Explanada JMD Usera
Viernes 20 de febrero
⏱ 18:00–20:30 h
-
Sesión DJ Yang
📍 Templete · Parque Pradolongo
Viernes 20 de febrero
⏱ 18:00–23:00 h
-
Concierto especial Banda de Música de Vallecas
📍 CEAC Maris Stella
Sábado 21 de febrero
⏱ 12:00–13:00
-
Exhibiciones culturales (pases sábado)
📍 Carpa-escenario · Explanada JMD Usera
Sábado 21 de febrero
⏱ 11:00–14:00 h y 16:00–18:00 h
-
Danza Yingge (Compañía Juvenil de Yingge de Fumei, China)
📍 Templete · Parque Pradolongo
गुरू Sábado 21 de febrero
⏱ 12:00–12:15 · 12:30–12:45 · 13:00–13:15
-
Recital de Ópera China
📍 Explanada JMD Usera
Sábado 21 de febrero
⏱ 18:00 h
-
Fiesta del Caballo de Fuego: DJ + fuegos artificiales
📍 Parque Pradolongo
Sábado 21 de febrero
⏱ 18:00–20:00 h (DJ) · 20:00–20:15 h (pirotecnia)
-
Gran Desfile del Año Nuevo Chino Madrid 2026
📍 Parque Pradolongo (CEAC Maris Stella → espigón del lago)
Domingo 22 de febrero
⏱ 12:00 h
Uno de los momentos más emblemáticos y multitudinarios del Año Nuevo Chino en Madrid, el Gran Desfile recorrerá por primera vez íntegramente el Parque de Pradolongo, convertido en un gran escenario al aire libre. Más de mil participantes llenarán el recorrido de color, música y tradición con trajes inspirados en el Caballo de Fuego, símbolo del año 2026. El desfile incluye danzas folclóricas, artes marciales, circo, malabaristas de fuego y la presencia imponente de dragones y leones chinos.
-
Exhibiciones culturales (cierre)
📍 Carpa-escenario · Explanada JMD Usera
Domingo 22 de febrero
⏱ 18:00–20:00 h
Talleres y actividades familiares
-
Taller de manualidades: Dragones chinos
📍 Zona JMD Usera / entorno Plaza de la Junta Municipal
Viernes 20 de febrero
⏱ 15:00–18:00 h
-
Taller "¡Corchos al galope!"
📍 CEAC Maris Stella
Viernes 20 de febrero
⏱ 16:45–17:45 h
-
Taller de Hongbao (sobres rojos)
📍 Plaza de las Tizas
Viernes 20 de febrero
⏱ 15:00–18:00 h
-
Taller de abanicos chinos
📍 Plaza de las Tizas
Sábado 21 de febrero
⏱ 10:00–14:00 h
-
Ping-pong en Pradolongo
📍 Parque Pradolongo
Sábado 21 de febrero
⏱ 11:00–14:00 h
-
Exhibición y taller de tiro con arco chino
📍 Parque Pradolongo
Sábado 21 de febrero
⏱ 11:00–15:00 h
-
Taller de papiroflexia
📍 CEAC Maris Stella
Sábado 21 de febrero
⏱ 11:00–12:00 h
-
Cuentacuentos (3 pases)
📍 Biblioteca José Hierro
Sábado 21 de febrero
⏱ 12:00 · 16:00 · 17:30 h
-
Taller de marionetas y sombras chinescas
📍 CEAC Maris Stella
Sábado 21 de febrero
⏱ 16:30–17:30 h
-
Taller de caligrafía china
📍 CEAC Maris Stella
Sábado 28 de febrero
⏱ 12:00–13:30 h
Cine
-
"A Woman" (VOSE)
📍 Centro Casa Asia Madrid · Palacio de Cañete
Viernes 20 de febrero
⏱ 18:30 h · Entrada gratuita (aforo limitado)
-
"Gone With the Boat" (VOSE)
📍 MK2 Cine Paz
Sábado 21 de febrero
⏱ 12:00 h · Precio: 6,90 €