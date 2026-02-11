Madrid consolida su 'Chinatown' en Usera con la gran fiesta del Año Nuevo Chino

Madrid vuelve a celebrar una de sus citas culturales más emblemáticas con la XI edición del Año Nuevo Chino Madrid 2026, una festividad ya plenamente consolidada en el calendario de la ciudad que este año da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, símbolo de energía vital, nobleza y éxito según el horóscopo chino.

Con Usera como epicentro, distrito en el que reside una numerosa comunidad de origen chino y que se ha consolidado como referente de cultura, gastronomía y comercio chino en la capital, el festival se enmarca además en el desarrollo del Proyecto Chinatown de Madrid, cuyas primeras intervenciones urbanas y decorativas ya podrán disfrutarse durante esta edición.

Del 17 al 28 de febrero, y con especial intensidad durante el fin de semana del 20, 21 y 22 de febrero, la ciudad acoge un completo programa de actividades que incluye exposiciones, talleres familiares, espacios gastronómicos, mercadillo artesanal, conciertos, cine, un gran espectáculo de fuegos artificiales y el esperado Gran Desfile del Año Nuevo Chino, que este año estrena nuevo recorrido por el parque de Pradolongo, principal pulmón verde del distrito.

A continuación, puedes ver toda la programación ordenada por temáticas:

Inauguración

Acto inaugural del Año Nuevo Chino 2026 en Usera

Viernes 20 de febrero

📍 Carpa-escenario · Plaza JMD Usera

⏱ 17:00 h

Como gesto central del acto, las autoridades realizan la ceremonia de pintar los ojos a los leones, un ritual ancestral que simboliza el despertar de estas figuras protectoras y su capacidad para atraer la buena suerte, la prosperidad y la energía positiva en el nuevo año. El acto estará amenizado por leones y tambores tradicionales, que crean un ambiente festivo y ceremonial desde el primer momento.

Exposiciones e instalaciones urbanas

Exposición fotográfica "Hábitat. Fauna salvaje de China"

📍 CEAC Maris Stella

Del 7 de febrero al 1 de marzo

⏱ Mar–Sáb 10:00–14:00 y 15:30–18:00 · Domingos y festivos 10:00–14:00 · Lunes cerrado

Horarios especiales:

Viernes 20 y sábado 21: 10:00–14:00 y 15:30–21:00

Domingo 22: 15:30–21:00

Exposición fotográfica "Dos culturas, un amor"

📍 Centro Cultural Usera I

Del 17 de febrero al 1 de marzo

⏱ Lun–Vie 9:00–21:00 · Fin de semana (21–22): 10:00–15:00 y 16:00–21:00

Exposición de carteles de Bakea

📍 Sala de exposiciones de la JMD

Del 17 de febrero al 5 de marzo

Exposición de los 10 carteles del ilustrador Bakea dedicados a los animales del Año Nuevo Chino

Muro de los deseos

📍 Valla exterior de la Junta Municipal de Usera

Del 20 al 28 de febrero

Instalación participativa para escribir deseos por el Año del Caballo de Fuego

Gastronomía y mercado

Espacio gastronómico "Sabores de China" (foodtrucks)

📍 Plaza JMD Usera y Parque Pradolongo

20, 21 y 22 de febrero

Viernes 20: 16:00–22:00

Sábado 21: 11:00–22:00

Domingo 22: 11:00–21:00

Mercadillo del Año del Caballo

📍 Plaza Julián Marías

20, 21 y 22 de febrero

Viernes 20: 16:00–22:00

Sábado 21: 11:00–22:00

Domingo 22: 11:00–21:00

Exhibiciones, espectáculos, música y desfile

Exhibiciones culturales – Gran Escenario del Caballo de Fuego

📍 Carpa-escenario · Explanada JMD Usera

Viernes 20 de febrero

⏱ 18:00–20:30 h

Sesión DJ Yang

📍 Templete · Parque Pradolongo

Viernes 20 de febrero

⏱ 18:00–23:00 h

Concierto especial Banda de Música de Vallecas

📍 CEAC Maris Stella

Sábado 21 de febrero

⏱ 12:00–13:00

Exhibiciones culturales (pases sábado)

📍 Carpa-escenario · Explanada JMD Usera

Sábado 21 de febrero

⏱ 11:00–14:00 h y 16:00–18:00 h

Danza Yingge ( Compañía Juvenil de Yingge de Fumei, China)

📍 Templete · Parque Pradolongo

Sábado 21 de febrero

⏱ 12:00–12:15 · 12:30–12:45 · 13:00–13:15

Recital de Ópera China

📍 Explanada JMD Usera

Sábado 21 de febrero

⏱ 18:00 h

Fiesta del Caballo de Fuego: DJ + fuegos artificiales

📍 Parque Pradolongo

Sábado 21 de febrero

⏱ 18:00–20:00 h (DJ) · 20:00–20:15 h (pirotecnia)

Gran Desfile del Año Nuevo Chino Madrid 2026

📍 Parque Pradolongo (CEAC Maris Stella → espigón del lago)

Domingo 22 de febrero

⏱ 12:00 h

Uno de los momentos más emblemáticos y multitudinarios del Año Nuevo Chino en Madrid, el Gran Desfile recorrerá por primera vez íntegramente el Parque de Pradolongo, convertido en un gran escenario al aire libre. Más de mil participantes llenarán el recorrido de color, música y tradición con trajes inspirados en el Caballo de Fuego, símbolo del año 2026. El desfile incluye danzas folclóricas, artes marciales, circo, malabaristas de fuego y la presencia imponente de dragones y leones chinos.

Exhibiciones culturales (cierre)

📍 Carpa-escenario · Explanada JMD Usera

Domingo 22 de febrero

⏱ 18:00–20:00 h

Talleres y actividades familiares