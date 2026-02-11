Óscar López acusa a Ayuso de "robar dinero a los madrileños que acaba en su ático"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha dicho que: "En la Comunidad de Madrid, Ayuso le está robando dinero a los madrileños para hacer un negocio privado que acaba en su ático".

Estas declaraciones las ha realizado a propósito del anuncio de la concesión por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de la Medalla Internacional de la CAM a EEUU, lo que ha motivado que López se pregunte si la siguiente Medalla Internacional que otorgue la presidenta de la Comunidad será para el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Dio una a Milei hace poco, ahora a Trump y el próximo será Netanyahu", ha augurado Óscar López en los pasillos del Congreso de los Diputados tras cargar a través de sus redes sociales contra la intervención de Ayuso en una cumbre celebrada en Mar-a-Lago, donde el presidente estadounidense tiene su residencia.

El líder de los socialistas madrileños ha afirmado que Ayuso "avergüenza a Madrid" con esta distinción "el año del ICE, de las amenazas a Dinamarca, del apoyo a Netanyahu y de las guerras comerciales".

Pero ha pedido no perder el foco en las "polémicas que alimenta para tapar lo que está pasando en Madrid, que es un millón de personas en listas de espera".

Si Ayuso ha afirmado que EEUU es el "principal faro del mundo libre", López ha respondido que ella es "el faro de Quirón". "En la Comunidad de Madrid, Ayuso le está robando dinero a los madrileños para hacer un negocio privado que acaba en su ático".

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid ha sido recibida en los últimos años por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).