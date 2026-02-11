La dejadez del padre Ángel paraliza la Catedral de Justo en Mejorada

La Catedral que Justo Gallego ideó en Mejorada del Campo vuelve al foco informativo. Y una vez más, como consecuencia de la gestión que está en manos del padre Ángel. El Ayuntamiento de este municipio madrileño se ha visto abocado a decretar su clausura de actividad por la falta de licencias urbanísticas. Esto se traduce en que no se podrá realizar ningún tipo de acto en su interior. Fuentes del consistorio mejoreño afirman que "no se trata de un cierre o un precinto, sino de una clausura de la actividad impulsada por el área de Urbanismo".

Avisados desde hace semanas

El dictamen ha llegado este febrero después de que tres semanas atrás una fundación preguntara el estado de tramitación de los permisos para realizar una exposición en el interior de la catedral. El Ayuntamiento respondió que no existía tramitación alguna, pero que tampoco podrían llevar a cabo ningún tipo de exposición ya que el edificio no está regularizado urbanísticamente.

La ONG Mensajeros de la Paz liderada por el padre Ángel ha mantenido en los últimos meses numerosas reuniones con los técnicos de Urbanismo, aunque los trámites se encuentran paralizados. "La principal petición de los técnicos es que Mensajeros de la Paz presente un proyecto técnico de arquitectura visado por el Colegio de Arquitectos de Madrid", añaden fuentes municipales. Por el momento, la ONG no ha presentado este proyecto. Desde el Ayuntamiento han indicado que continuarán con la tramitación administrativa del edificio cuando se cumplan las peticiones de los técnicos.

Desenlace previsible

Desde el Partido Popular de Mejorada denuncian que esta situación se veía venir debido a la falta de permisos. Era un "desenlace previsible", en palabras del portavoz popular Daniel Hernanz, quien reclama al ayuntamiento socialista que "ejerza su potestad para cumplir y hacer cumplir la ley". Además, ha centrado el foco en la polémica gestión que rodea a este lugar de culto que por desgracia, el padre Ángel ha llevado al extremo por la reconversión del mismo con la creación de una mezquita que generó un gran malestar en la comunidad. En Libertad Digital ya acudimos para comprobar este desmán del sacerdote. Muchos vecinos coincidieron en señalar "la traición del padre Ángel".

La web de la ONG muestra ahora un aviso al acceder a la página: "La catedral permanecerá cerrada en espera de que se tramite la licencia municipal".