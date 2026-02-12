Así será el nuevo Barrio de la Ciencia que nacerá en el corazón de Madrid

La presidenta de la Junta Municipal de Chamartín, Yolanda Estrada, ha confirmado este jueves que el distrito inaugurará el nuevo Barrio de la Ciencia el próximo 18 de febrero. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid nace con el objetivo de convertir esta zona de la capital en un referente de la divulgación, integrando la innovación y la investigación en el tejido cultural de la ciudad a través de un espacio abierto delimitado por ejes como López de Hoyos y el Paseo de la Castellana.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que se ha celebrado precisamente en el distrito de Chamartín a razón de este anuncio, Estrada ha detallado que el proyecto incluirá una amplia programación con talleres, proyecciones de cine, reportajes y visitas institucionales. La propuesta busca poner en valor hitos científicos y figuras históricas relevantes, fruto de más de un año de trabajo para situar a la ciencia como una de las prioridades estratégicas de Madrid.

"Entre todos, hemos trabajado durante más de un año para poner la ciencia, la innovación y la investigación como una de las prioridades de Madrid, diseñando un espacio territorial dentro de Chamartín, entre López de Hoyos, Paseo de la Castellana, María de Molina y Joaquín Costa, como un nuevo espacio cultural abierto en el que divulgar ciencia", ha destacado Estrada.

El proyecto cuenta con la participación de instituciones ubicadas en el distrito, tales como el Museo de Ciencias Naturales, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Ramiro de Maeztu y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Será precisamente en esta última donde se oficialice el lanzamiento, coincidiendo con el homenaje a Pilar Careaga, la primera mujer licenciada en Ingeniería Industrial en dicho centro, en un guiño al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Finalmente, Estrada ha reivindicado la gestión económica del distrito, destacando un aumento del presupuesto del 14,8% respecto al ejercicio anterior y un 70,8% más que en 2019. Según la presidenta, estas cifras avalan la apuesta del Consistorio por Chamartín, permitiendo acometer mejoras como la instalación de toldos en parques o la creación de un centenar de puestos de estudio.