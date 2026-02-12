Dos fueron los asuntos que la izquierda y la ultra izquierda en Madrid llevaron a la Asamblea este jueves. El primero de ellos, el presunto caso de acoso sexual y laboral a una concejal del PP en Móstoles por parte de su alcalde, Manuel Bautista. El segundo, el anuncio realizado ayer por la presidenta madrileña de otorgar a EEUU la Medalla Internacional de la Comunidad por ser el "principal faro del mundo libre".

Este último asunto estuvo envuelto en polémica tanto por el lugar elegido para realizado – en una gala celebrada en Mar-a-Lago, residencia privada de Donald Trump- como por la elección del momento – justo cuando el presidente estadounidense trata de revertir el orden internacional alejándose de sus socios europeos y cuando, en clave interna, está llevando a cabo a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una ‘caza’ de inmigrantes hispanos-.

La portavoz del POSE, en el tono bronco que viene utilizando, acusó a los populares de "destrozar vidas". "Son como la mafia", dijo. "En vez de decirle al alcalde de Móstoles que se largue, lo que hace es ponerla a ella en diana", espetó a la presidenta.

"Hablando de víctimas, me gustaría recordar a las de Txeroki que ustedes han puesto en la calle", le replicó brevemente Isabel Díaz Ayuso en el primer intercambio dialéctico entre ambas. El pasado domingo el ex jefe de ETA abandonó la prisión donostiarra de Martutene después de que el Gobierno vasco le concediera un régimen de semilibertad, muy similar al tercer grado.

Después, Mar Espinar pasó a reprochar a la jefa del Ejecutivo autonómico su galardón a EEUU. "Se cree que Madrid es usted y no lo es, señora Ayuso, que a Madrid no le gustan los malos, entérese". La socialista mencionó también al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, toda vez que el PP ha vuelto a frenar su comparecencia en la Asamblea. En un tono despectivo, Espinar le preguntó: "¿Tanto teme perder a quien le dicta por el pinganillo o a quien le tapa todos los chanchullos a costa de llevarse para adelante a quien sea?". La portavoz del PSOE concluyó: "Mire, señora Ayuso, es usted una mala persona que se rodea de malas personas. Cójase al mafioso de su jefe de gabinete, tire para Mar-a-Lago y déjenos aquí, que somos más de los valientes de Minnesota".

Ayuso vuelve a situarse en el lado incorrecto de la Historia. Le da una medalla a EEUU el año de las amenazas de Trump, de los papeles de Epstein o de los asesinatos del ICE. ¿Y por qué protege tanto a Miguel Ángel Rodríguez?, ¿teme no tener quien le dicte por el pinganillo? pic.twitter.com/cZ4ZJjSvHn — PSOE Madrid (@psoe_m) February 12, 2026

"Compórtese como una parlamentaria y no como si estuviera en una taberna de puerto", le indicó después la presidenta para regocijo de su bancada. Para defender a MAR – como se conoce a su jefe de gabinete-, Ayuso sacó a relucir a Óscar López – líder de los socialistas madrieños y antes, jefe de gabinete del presidente del Gobierno- y las informaciones que apuntan a que buscó en el pasado información sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez para utilizarla contra él en las primarias del PSOE de 2017.

"Yo creo que usted considera que los jefes de gabinete del resto de los gobiernos en España son como los de Sánchez, que incluso buscaba trapos sucios sobre las saunas-prostíbulos de su propio jefe para atacarle. No, hombre, no, los demás gabinetes no funcionamos de esta manera", le replicó Ayuso, que pasó después a relatar el ambiente "sórdido" que rodea a los socialistas: dinero público para contratar amantes, bolsas de dinero de empresarios que acaban en Ferraz… "Se piensa el ladrón que todos son de su condición y no, no somos como ustedes".

El PSOE se piensa que todos los gabinetes son como el de Sánchez. pic.twitter.com/LflclonYcE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 12, 2026

La jefa del Ejecutivo acusó también a los socialistas de "intentar ganar por la moral lo que no consiguen ni por las urnas ni por los juzgados" por lo que les tachó de "frustrados". "No admiten que el pueblo de Madrid no les quiere, ni España entera".

"¿Saben lo que ocurre?, que en los años 90 la España que teníamos, la del AVE, era la de Felipe González y ustedes se han cargado a la España de entonces y al propio Felipe González. No me extraña que diga el portavoz en el Congreso de los Diputados sobre Felipe González y sobre este PSOE que a ustedes no les va a votar ni Dios", concluyó.

Después llegó el turno de Más Madrid. Manuela Bergerot destruyó la presunción de inocencia del alcalde de Móstoles para acusar a Ayuso de protegerle tildándole de "acosador". "Diputados del PP, ¿de verdad ninguno está avergonzado e indignado con lo que está pasando en su partido?", les preguntó. Después Bergerot presumió de ley Quirón, pergeñada por el Ministerio de Mónica García contra el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid y volvió a arremeter contra el novio de la presidenta.

De Nevenka a Móstoles han pasado 25 años, pero en la sede del Partido Popular no ha pasado ni un solo día. Lo que le dije hace un rato a Ayuso y a @SerranoAlfonso, que no se atrevía a mirarme. pic.twitter.com/GRWNPUGB6v — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 12, 2026

"La medalla a EEUU se da a una nación, no a su gobierno"

Fue en la respuesta a Más Madrid cuando Ayuso defendió que la medalla a EEUU no se la da a un gobierno sino a una nación por sus 250 años de independencia. "Quiero que quede claro que esa medalla va a una nación compuesta por votantes republicanos, por votantes demócratas o por no votantes. Porque no se pueden romper los puentes entre naciones porque a un gobierno ahora mismo, que ni siquiera da explicaciones en el Congreso de los Diputados, haya decidido aislarnos ante el mundo y solamente llevarse bien con Hamás".

"Es como si el resto de los españoles tuviéramos que ir por el mundo pidiendo perdón por Pedro Sánchez. Entenderá la gente que una cosa son los ciudadanos y las naciones, y, por otro lado, están los gobiernos que van y que vienen, y por eso, nosotros no vamos a romper los puentes atlánticos que tenemos con esta nación con la que siempre nos hemos entendido y lo vamos a seguir haciendo", explicó.

Para rematar, el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, dejó dos mensajes a ambas: "Señora Espinar, que la sicaria de Sánchez hable de política decente es una broma de taberna o de prostíbulo. Sus jefes López y Sánchez se valieron de un delito para atacar a la presidenta a través de Juan Lobato, que está ahí sentado esperando su oportunidad. Señora Bergerot, ninguna lección de un partido que nació de un señor (Íñigo Errejón) que está siendo juzgado por abuso sexual, un abuso que usted conoció y tapó".

El PSOE prefiere beneficiar a terroristas de ETA antes que perder el poder pic.twitter.com/hY1lZRl57R — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) February 12, 2026

Para Pache – que afeó las excarcelaciones de etarras, las cesiones a los independentistas del Gobierno central o los movimientos contra Madrid como el protagonizado por la ministra de Sanidad -, "la mejor explicación de lo que está pasando en España es que el dirigente socialista que defendió la moción de censura contra la corrupción ha dimitido de su puesto desde la cárcel".