Demoledora intervención de Pache, que defiende a MAR y señala a PSOE y Más Madrid por sus ataques a los "pseudomedios"

No consiguió demasiado la extrema izquierda con su Proposición No de Ley (PNL) que buscaba poner a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña en la picota por sus mensajes a Esther Palomera, adjunta a eldiario.es, en 2024 y que la Asamblea se comprometiera con la independencia de los medios de comunicación.

Inicialmente la Mesa de la Asamblea había tumbado esta iniciativa, lo que motivó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tumbó la decisión del órgano rector de la Cámara y reactivó esta iniciativa que ha llegado este jueves al Pleno.

Para defenderla, Más Madrid echó mano de su primera espada. Manuela Bergerot subió a la tribuna para proclamar que el objetivo era "impugnar una forma de hacer política", la del "insulto, la compra de voluntades" y las "presiones" a periodistas que entiende que encarna Rodríguez bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso. "Tremendísimo cobarde. No se atreve a venir aquí a responder a cuatro preguntas que le hacemos cuando lo llamamos a comparecer. Muy valiente para insultar en Twitter a la hora golfa, pero no se atreve a venir a la Asamblea", deslizó la portavoz de la formación de ultra izquierda.

El PP, por su parte, también eligió a su portavoz para darle la réplica a Bergerot. En una demoledora intervención, Carlos Díaz Pache, colocó a la izquierda frente al espejo de sus incoherencias. Y es que si ha habido políticos que se han significado por sus ataques a la prensa estos han sido mayoritariamente miembros de formaciones de izquierda. Hasta la última legislatura de Pedro Sánchez, solían ser Podemos y su escisión, Más Madrid, los que protagonizaron los señalamientos más destacados, a los que se ha unido estos últimos años el propio presidente del Gobierno y alguno de sus más estrechos colaboradores, como el ministro de Transportes, Óscar Puente.

"No pueden dar lecciones de cómo deben ser las relaciones con la prensa porque ustedes son los primeros y los únicos que desprecian a los periodistas y a los medios que no les son afines", puntualizó Pache, que pasó a relatar alguna de esas burlas y ataques de la izquierda a medios de comunicación o periodistas.

"Usted, señor Martínez Abarca, llama The Inventive al periódico The Objective porque no le gusta lo que publica; "el señor Padilla se ha dirigido a otros periodistas, incluyendo directores de medios de comunicación, llamándoles miserables, mentirosos y manipuladores; o el señor Delgado llamaba mercenarios del teclado a algunos periodistas con nombre y apellidos; se refería a Federico Jiménez Losantos, Francisco Maruhenda, o Eduardo Inda, de los que decía que se hacen pasar por periodistas; usted misma, señora Bergerot, ha vetado en rueda de prensa en esta Asamblea a un periodista y se ha negado a contestar a sus preguntas".

Así las cosas, el popular les preguntó: "¿Ese es el respeto a los medios que nos reclaman?". Al PSOE le recordó el ataque de Pedro Sánchez de ayer mismo desde la tribuna del Congreso de los Diputados a Íker Jiménez así como la reciente denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) sobre que el Ministerio de Exteriores está intentando vetar a periodistas por publicar informaciones o hacer preguntas que no son del gusto del ministro José Manuel Albares.

"Por supuesto desprecian e insultan a Bertrand Ndongo o a Vito Quiles, pero también insultan a Pedro J. Ramírez, Ketty Garat, David Alandete, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos… Intentan decirle a Risto Mejide de lo que se puede o no puede hablar, y no dicen nada cuando despiden a Elisa Beni por no seguirles a ustedes el juego. El gobierno veta de viajes oficiales a diarios centenarios como el ABC, y Óscar Puente, ministro incapaz del reino de España, llama The Ojete a The Objective, matón a Risto Mejide y saco de mierda a Vito Quiles. ¿Éste es el ejemplo que nos proponen, el nivel que nos exigen?".

"¡La defensa del periodismo!", exclamó con sorna el dirigente popular. "¡Pero qué periodismo si para ustedes todos son panfletos, tabloides y pseudomedios!", recordó. "Pero si son un gobierno que legisla contra la libertad de prensa".

Además, recordó que el presidente del Gobierno se niega a acudir al Senado para dar cuenta de su gestión, "¡y tiene que venir aquí un jefe de gabinete a dar cuenta de lo que dice en Twitter, ustedes están mal de la cabeza!". Pache concluyó señalando que lo que ocurre es que "Sánchez tiene miedo a Ayuso porque va contra él. Miguel Ángel Rodríguez va contra por él. Este grupo parlamentario y este partido vamos contra él porque no nos dejarnos pisotear, vamos a recuperar las instituciones, a recuperar el país que nos están robando".

Y también tiene "envidia" de la presidenta. "Ella tiene todo lo que a Sánchez le falta: el apoyo de la mayoría, un grupo parlamentario grande y fuerte y un gobierno ejecutivo que funciona cooperando todos entre ellos y una familia que no se dedicaba a la explotación sexual en los prostíbulos y al mejor jefe de gabinete". La bancada popular, en pie, ovacionó su intervención.







