La izquierda no sale del trauma por la concesión a EEUU de la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, un episodio que le ha costado a la presidenta de Madrid una catarata aún mayor de lo habitual de insultos. Los últimos en mostrar su profundo dolor por el tema han sido el matrimonio Pastor – Ferreras, que lanzaban un breve pero intenso mitin sobre la cuestión en el programa del segundo en La Sexta.

La propia Ana Pastor publica en X un vídeo en el que se recoge ese momento del programa, explicando que está "recién llegada de Mineápolis" y asegurando que la concesión de la medalla de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos "me produce una profunda tristeza y una absoluta vergüenza como madrileña".

Recién llegada de Mineápolis, me siento profundamente triste y absolutamente avergonzada como madrileña al saber que Ayuso otorga una medalla a Trump. Encarcela a niños y caza literalmente a sus padres. Le damos una medalla. https://t.co/bTxiXPFuXx pic.twitter.com/HEqm2PkkB2 — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) February 11, 2026

Acto seguido hablaba sobre "lo que hemos visto ayer", no sabemos si en su viaje a la ciudad de Minnesota, "lo que está viendo cualquiera que quiera mirar, o ella –en referencia a Díaz Ayuso– está ciega y sorda o lo sabe y le da igual".

"Hay niños de 18 meses que llevan 120 días enjaulados", cuenta Pastor con un rostro completamente compungido, "hay niños que van en autobús escolar y los paran y bajan el autobús (sic) para llevárselos" y, según han visto "con nuestros propios ojos en La Sexta" hay también "cómo paran en los parkings de los hospitales para llevarse a madres en maternidades" y todo a "gente que tiene papeles", aunque "por supuesto, si no tuvieran papeles también es una demencia".

"Esta es la medalla que está dando Isabel Díaz Ayuso", concluye la pareja de Ferreras olvidando que el reconocimiento no es a Donald Trump y mucho menos a sus políticas de inmigración, sino a un país que este 2026 cumple 250 años, que ha estado desde el primer momento muy vinculado con España –tanto es así como que la ayuda española fue fundamental para que los norteamericanos lograsen imponerse a los ingleses en su guerra de independencia.

Tras el discurso de su mujer es el propio Antonio García Ferreras el que toma el relevo para explicar que "Ayuso le quiere dar una medalla a Estados Unidos como faro de la libertad" y, aunque reconoce que se trata "de la gran democracia de la historia del mundo y de la humanidad y una referencia", eso ya ha pasado: "Ahora no, ahora es una vergüenza para los propios demócratas estadounidenses que se están partiendo la cara frente a los agentes de la migra, del ICE".

La pareja de periodistas se muestra muy satisfecha de su alto posicionamiento moral en este asunto, si bien cabría preguntarse si, ya que ellos mismos confunden lo que significa un país con lo que hace su gobierno, como españoles están en disposición de dar lecciones después de que en episodios como las tragedias de Melilla o la de El Tarajal hayan muerto decenas de inmigrantes –más de cien solo en la primera según las ONG– amén de los muchos que han perecido en el mar viajando ya sea a Canarias o al sur de la península.