Madrid crece hasta los 7,1 millones de habitantes con el empuje de la población extranjera

La población residente en la Comunidad de Madrid aumentó hasta los 7.170.906 habitantes a 1 de enero de 2026, de los que 5.961.020 son de origen español y 1.209.886 proceden del extranjero, según la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, la población aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone el valor máximo de la serie histórica, debido al incremento de los nacidos en el extranjero que superaron por primera vez los 10 millones.

En el cuarto trimestre de 2025, la población creció en Ceuta y en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares (-0,07%). También descendió en Melilla (-0,26%). Los mayores incrementos de población se dieron en la Comunidad Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%), la Comunidad de Madrid (0,24%), Cataluña y Ceuta, con un 0,23% cada una.

Récord de inmigrantes con el Gobierno de Sánchez: España tiene ya más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero

El aumento de población de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. La población nacida en el extranjero se situó en un total de 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), la venezolana (27.000), la marroquí (22.000), española (18.500), peruana (15.800), italiana (8.400), ucraniana (6.800), brasileña (6.300), hondureña (6.300) y argelina (6.200).

En cambio, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (con 13.000 salidas), la colombiana (12.500), la española (7.900), peruana (5.600), venezolana (5.400), rumana (5.000), china (3.100), ucraniana (3.000), italiana (3.000) y hondureña (2.800).