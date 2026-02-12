Óscar López culpa al fallecido Lambán de la debacle del PSOE en Aragón

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha salido en defensa este jueves de la estrategia de Ferraz de designar a ministros del Gobierno como cabezas de lista en los comicios autonómicos.

Según el secretario general del PSOE-M, antes de la llegada de Pilar Alegría a Aragón, el PSOE en la región encabezado por Javier Lambán "se dedicó a hacer otra cosa" en lugar de a confrontar con el líder popular, Jorge Azcón. López ha llegado a asegurar que, en muchas ocasiones, los socialistas aragoneses emplearon argumentos que eran de la derecha, impidiendo así el "desgaste" que, a su juicio, debería haber sufrido el PP. Lo ha hecho este jueves en una entrevista en RNE, en que también ha matizado que es su "opinión" y que tuvo una "excelente relación" con el expresidente autonómico Lambán, ya fallecido.

Sobre la situación en Extremadura, López ha evitado la autocrítica y ha atribuido los resultados a la situación vivida tras la etapa de Guillermo Fernández Vara, también fallecido. En este sentido, ha señalado que la formación allí, que encabezó antes de su dimisión Miguel Ángel Gallardo, tuvo que afrontar por primera vez unas elecciones anticipadas y desacopladas de las municipales, lo que alteró el escenario político habitual en la región.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, donde se perfila como la alternativa socialista frente a Isabel Díaz Ayuso, López ha teorizado que cada cita electoral conlleva "un estado de ánimo" particular. Preguntado por si enviar a perfiles del Gabinete de Pedro Sánchez es una estrategia fracasada, el ministro ha sostenido que la tarea realizada es "buena" y en el caso concreto de la capital está derivando en "buenos resultados".

Cabe recordar que el ministro fue candidato del PSOE en Castilla y León en las elecciones de 2011, donde consiguió 425.777 votos y 29 escaños, una bajada de casi 10 puntos respecto a los anteriores comicios celebrados en 2007 con Ángel Villaba como candidato, que obtuvo 574.596 votos y 33 escaños.

Finalmente, López ha rechazado equiparar el liderazgo de Ayuso, en el poder desde 2019, con el de otros barones populares como Azcón o María Guardiola, que accedieron al cargo en 2023. "La gente con valores progresistas, está escandalizada de lo que está pasando en el mundo. La pregunta es muy sencilla. ¿Lo que no quieres para el mundo, lo quieres para Madrid? Yo creo que no", ha apostillado.