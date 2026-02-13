Almeida estalla contra Óscar López por su ataque a Lambán: "Es un miserable y una mala persona"

José Luis Martínez-Almeida ha definido al líder del PSOE en Madrid, Óscar López, como un "político mediocre" y también "una mala persona". "¿Podemos decir ya que es un miserable? Porque yo creo que ya lo podemos decir", se ha preguntado además el alcalde de Madrid.

El origen de estas palabras surge de las que López pronunció este jueves, cuando responsabilizó al histórico dirigente aragonés Javier Lambán del mal resultado del PSOE en las recientes autonómicas de Aragón. Según el ministro para la Transformación Digital, antes de la llegada de Pilar Alegría al PSOE de Aragón, la formación "se dedicó a hacer otra cosa" en vez de confrontar al popular Jorge Azcón, lo que impidió el desgaste del Partido Popular.

"Es una infamia decir que los resultados obedecen a la oposición que hizo Lambán, que demostró que no hay que ser un miserable para poder permanecer y estar en la política", ha reaccionado el alcalde.

Y es que lejos de rectificar, el ministro se ha reafirmado en sus declaraciones 24 horas después bajo la fórmula de "discrepancia política y respeto personal". "A mí nadie me va a dar lecciones de respeto a Lambán", ha insistido este viernes, al tiempo que ha justificado el ataque hacia el expresidente ya fallecido como una diferencia política que venía "de hace mucho tiempo".

Es precisamente esa falta de rectificación la que Almeida ha señalado como lo más grave. "Lo que está transmitiendo con esa idea es, ‘hombre, ¿cómo voy a decir yo cosas de Lambán en lo personal?’. Ahora, en lo político no ha rectificado, sigue pensando exactamente lo mismo. Si no ha pedido disculpas por el comentario en términos políticos que hizo, se confirma que es un miserable", ha considerado el primer edil.

Para el popular, Lambán fue una persona que estuvo "luchando con un cáncer con una dignidad y una entereza admirable" y que, a diferencia de López, ganó unas elecciones y fue presidente de una comunidad autónoma. Frente a ello, ha contrapuesto la trayectoria electoral del ministro: "Él obtuvo los peores resultados del PSOE en las elecciones que se presentó en Castilla y León".

"Porque no se le conoce nada más que la lealtad sumisa y ciega a quien está en el poder. Fue mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba y hoy es un siervo, un esclavo, un admirador y un lacayo de Pedro Sánchez", ha añadido Almeida para explicar el por qué considera a López como un "mediocre".

Según Almeida, lo del líder de los socialistas madrileños trasciende de una simple valoración personal y responde a una "corriente de opinión" interna del PSOE de hoy, centrada en la descalificación de "aquellas figuras que consiguieron lo que todo partido pretende conseguir, que es amplias mayorías sociales", entre las que ha mencionado a Felipe González y al propio Lambán.

Es por ello que, considera el alcalde, los de Sánchez necesitan acudir a la "descalificación personal y política miserable para no hacer ningún tipo de autocrítica de por qué los españoles están de hecatombe en hecatombe con el Partido Socialista".

Almeida ha sido especialmente duro al valorar que la apelación de López al "aprecio personal" hacia Lambán agrava la situación: "Pero, insisto, que encima diga que le tiene aprecio personal, insulta aún más la memoria de Javier Lambán".