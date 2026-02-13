Artesanía, combates y dulces caseros: vuelve el Mercado Medieval de Chinchón

Chinchón vuelve a transformarse en villa medieval del 13 al 15 de febrero de 2026 con la celebración de la XXI edición de su Mercado Medieval, conocido como El Señorío de Chinchón. La localidad conmemorará durante el fin de semana de Carnaval una de las visitas de los Reyes Católicos a los Marqueses de Moya, señores de Chinchón, con un programa de actividades que se desarrollará en la Plaza Mayor y las calles del casco histórico.

El evento, organizado en uno de los conjuntos históricos mejor conservados de la Comunidad de Madrid, convertirá el centro del municipio en un espacio ambientado en la época medieval, con participación de vecinos, comercios y compañías de animación.

Tres días de mercado y recreación histórica

El Mercado Medieval de Chinchón se celebrará los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026, coincidiendo con el Carnaval de la localidad. Durante esas jornadas, la Plaza Mayor y su entorno concentrarán puestos de artesanía y alimentación, además de actividades de animación y recreación histórica.

La feria rememora una de las visitas de los Reyes Católicos a Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, Marqueses de Moya y señores de Chinchón. Esta referencia histórica articula la ambientación del mercado, que recrea escenas y personajes vinculados al Medievo.

El municipio se integra en la celebración con decoración temática y vestimenta de época, lo que amplía el mercado más allá de los puestos comerciales y lo extiende a las calles aledañas.

Artesanía, gastronomía y espectáculos

A lo largo del fin de semana se instalarán puestos de artesanía y gastronomía tradicional, con productos como dulces y panes elaborados de forma artesanal, migas, carnes a la brasa, embutidos, chocolate caliente o bebidas tradicionales.

El programa incluye también un campamento medieval, representaciones de teatro de calle, música y danzas de ambientación histórica, talleres participativos, espectáculos de malabares y exhibiciones de combate entre guerreros. Asimismo, se organizarán juegos y gymkanas, concursos de disfraces para niños y adultos, exposiciones y una zona infantil con ludoteca y atracciones.

Uno de los actos destacados tendrá lugar en la noche del sábado 14 de febrero con el desfile de antorchas en la Plaza Mayor, que iluminará el centro histórico dentro de la programación del mercado.

La organización ha puesto a disposición del público el programa completo de actividades para su consulta y descarga en formato digital .

Cómo llegar a Chinchón desde Madrid

Chinchón se encuentra a unos 45 kilómetros de la capital y dispone de varias vías de acceso por carretera. Desde Madrid se puede llegar por la A-3 hasta el Puente de Arganda, con desvío por la M-311 y M-313 en dirección a Morata de Tajuña; por la R-3 a la altura de Perales de Tajuña; o por la A-4 hasta la M-404, que pasa por Ciempozuelos y Titulcia.

En transporte público, la línea 337 Madrid-Chinchón-Valdelaguna, operada por la empresa La Veloz, conecta la Plaza del Conde de Casal con la localidad con salidas prácticamente cada hora.