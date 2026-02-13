Ayuso espera con "los brazos abiertos" a médicos y enfermeros residentes en plena crisis de los MIR con Mónica García

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistió este viernes a la inauguración de las Jornadas Post MIR y Post EIR para orientar a médicos y enfermeros residentes en la elección de sus especialidades, organizadas por el Grupo CTO y celebradas en el Estadio Riyadh Metropolitano de la capital.

Allí les ha abierto las puertas de la región, ofreciendo 2.004 plazas de formación, 65 más que el año pasado. "Os esperamos con los brazos abiertos en esta región que ama la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tenemos. Queremos que estéis en Madrid", les ha dicho Isabel Díaz Ayuso a los presentes, a quienes ha recordado que su sanidad ofrece una formación con estabilidad laboral y reconocimiento, contratos de larga duración, medidas como la limitación del número de pacientes en las agendas o turnos mixtos que permitan la conciliación, y ofertas públicas de empleo bianuales con complementos salariales a partir del primer curso.

También se ha referido a medidas como el pago del doble de la retribución ordinaria por trabajar en festivos muy especiales para las familias (Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y noche y día de Reyes), o el incremento por guardias, noches y fines de semana para el personal del SERMAS, incluyendo las urgencias extrahospitalarias y el Summa 112.

Este acto de Ayuso con médicos y enfermeros residentes coincide en el tiempo con la crisis del examen MIR 2026 generada por el Ministerio de Sanidad a cuyo frente se sitúa Mónica García. Primero dimitieron varios miembros del comité encargado de diseñar las preguntas del examen; después se produjeron retrasos en la publicación de los listados de las personas admitidas - se publicaron a nueve días de la prueba y de noche mientras que el año pasado fue a más de un mes de la prueba-; errores en las calificaciones académicas y cambios sucesivos en el calendario oficial.

Así, lo que debía ser un procedimiento reglado y previsible se convirtió, según denuncian los aspirantes, en un proceso marcado por la improvisación. Tal es el malestar generado que, según ha publicado El Confidencial, la Asociación MIR España (AME) ha registrado formalmente en la madrugada de este jueves un escrito ante el Ministerio de Sanidad, y dirigido a Mónica García, en el que exige una auditoría externa e independiente del proceso MIR/FSE 2025/2026 y la depuración de responsabilidades políticas y administrativas.

"No se puede normalizar la improvisación ni la inseguridad jurídica en el mayor proceso selectivo sanitario del país. Continuaremos trabajando por una formación digna", resumen desde la asociación al citado medio sobre la intención de este texto.

La presidenta, durante el acto de este viernes al que también asistió su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha recordado también que Madrid es la única región en la que están reconocidas todas las especialidades de Enfermería, con convocatorias específicas en Geriatría, Pediatría, Salud Mental, Obstetricia - Ginecología (matronas) y Trabajo mediante procesos de concurso de méritos con el objetivo de estabilizar el empleo fijo.

Asimismo, ha remarcado que los mejores rankings internacionales sitúan a tres hospitales de la región entre los 100 mejores del mundo, con seis de los 10 más prestigiosos en España. A ello se une ser la comunidad autónoma que menor tiempo de espera tiene para la realización de una intervención quirúrgica, mayor cobertura horaria en Atención Primaria, liderando la investigación biomédica y las terapias avanzadas con equipos de diagnóstico y tratamiento.