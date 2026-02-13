Del cubismo a los años 80: así recorre el Museo ICO el arte del siglo XX

El Museo ICO inauguró el pasado 10 de febrero la exposición ‘Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO’, una muestra comisariada por María Toral que reúne obras de 34 creadores y propone un recorrido por la evolución artística del siglo XX. La exposición, que podrá visitarse hasta el 10 de mayo, rinde homenaje a los orígenes del museo a través de parte de la colección que dio lugar al espacio.

El proyecto expositivo plantea un diálogo entre dibujo y escultura para analizar cómo los cambios sociales, políticos y estéticos influyeron en los lenguajes del trazo y el volumen a lo largo del siglo pasado.

Un recorrido desde las vanguardias hasta la década de 1980

La muestra reúne obras realizadas desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1980, firmadas por escultores y arquitectos. El itinerario abarca las primeras vanguardias, como el cubismo, representado por artistas como Julio González, Pablo Picasso o Juan Gris, y avanza hacia etapas posteriores del siglo.

En el recorrido también figuran nombres destacados del arte español como Carmen Laffón, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, junto a autores vinculados a la contemporaneidad como Miquel Barceló y Susana Solano.

La selección permite observar la transformación de los planteamientos formales y espaciales en un periodo marcado por profundas transformaciones históricas.

Diálogo entre trazo y volumen

Junto a las esculturas, la exposición incorpora una selección de dibujos que permite acercarse a los procesos creativos de los artistas. Este planteamiento establece un diálogo entre ambos lenguajes y muestra la relación entre la idea inicial plasmada sobre el papel y su desarrollo en el espacio tridimensional.

El recorrido permite analizar la evolución de la forma, el tratamiento del espacio y el uso de materiales, desde la fragilidad del papel hasta la presencia física de la materia escultórica.

Con esta propuesta, el Museo ICO abre su programación anual poniendo el foco en la colección que dio origen al centro y en su vinculación con el arte del siglo XX.

Fechas, horarios y acceso

La exposición podrá visitarse del 10 de febrero al 10 de mayo con entrada gratuita. El horario de apertura será de martes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre el museo abrirá de 10.00 a 14.00 horas y permanecerá cerrado el 1 de mayo.