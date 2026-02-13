Guía completa del Madrid Design Festival: todas las exposiciones y talleres gratuitos

La novena edición de Madrid Design Festival, que se celebra desde el pasado 5 de febrero y hasta el 8 de marzo, lo hace con el objetivo de consolidar a Madrid como escenario internacional del diseño. Bajo el lema Rediseñar el mundo, el festival plantea el diseño como herramienta para transformar procesos, sistemas y formas de vida, integrando industria, artesanía, innovación, economía y vida cotidiana.

La programación incluirá exposiciones, actividades y encuentros profesionales, además de incorporar como novedad la FORMA Design Fair, la primera feria española dedicada al diseño de colección.

Cuatro ejes para repensar el diseño

El lema Rediseñar el mundo estructura la programación en torno a cuatro dimensiones: responsabilidad, trascendencia, impacto y transmisión. Según la organización, la responsabilidad alude a la capacidad del diseño para responder a necesidades reales y a los desafíos contemporáneos; la trascendencia se vincula a la huella que deja cada decisión proyectual; el impacto se centra en la transformación de entornos y estructuras sociales; y la transmisión subraya la continuidad de los saberes entre generaciones.

El festival abordará cuestiones como el biodiseño y la biotecnología, la trazabilidad y los materiales alternativos de nueva generación, la economía circular, la movilidad y los modelos de relación. También tendrán presencia destacada los ámbitos social y comunitario y la artesanía, entendida como espacio de identidad y legado material.

Entre los participantes confirmados figuran: Patricia Urquiola, Enorme Studio, Héctor Serrano (Premio Nacional de Diseño 2025), André Ricard, Luca Nichetto, Sebastian Begner, Kavita Parmar, Loumi Le Floc’h, el estudio Mesura con Benjamín Iborra, Studio Dumbar con Liza Enebeis, Pau Aleikum y Petra Janssen.

FORMA Design Fair, principal novedad

Como novedad de esta edición, el festival incorpora FORMA Design Fair, que se celebrará del 4 al 8 de marzo de 2026. Se trata de la primera feria española dedicada al diseño de colección y nace con vocación profesional.

La feria se enmarca en Madrid Design Festival, organizado por La Fábrica y el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de Matadero Madrid y DIMAD y el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria y Acción Cultural. Su objetivo es fortalecer el valor económico del diseño, generar oportunidades para diseñadores, estudios, marcas y galerías, y consolidar a Madrid como destino del diseño contemporáneo.

Exposiciones en toda la ciudad

La programación se desplegará en distintos espacios de Madrid y otras sedes vinculadas al festival. Entre las exposiciones destacan André Ricard. Diseño en uso y Manifiesto Mediterráneo, en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa; Un plástico que no es un plástico, de Patricia Urquiola, en Andreu World; ALCHIMIA – La revolución del diseño italiano, en el Istituto Italiano di Cultura di Madrid; o la X Muestra de Orfebrería Contemporánea, en el Museo Nacional de Artes Decorativas.

También formarán parte del programa propuestas en diferentes espacios como: La Casa de la Arquitectura, el Museo Cerralbo, TeamLabs, Espacio Abierto Quinta de los Molinos o diferentes showrooms y galerías de la ciudad dentro del apartado Madrid Diseña.

Fiesta Design, diez días con acceso gratuito

Además, dentro del festival se celebrará Fiesta Design, del 12 al 22 de febrero, en la Institución Libre de Enseñanza (Paseo del General Martínez Campos, 14). Esta sección ofrecerá exposiciones, talleres e instalaciones con entrada gratuita, en horario de 11.00 a 21.00 horas.

La programación pondrá el foco en los materiales y el saber tradicional, con especial atención a la lana y a proyectos que reflexionan sobre el relevo generacional en los oficios. El público podrá acceder además a un edificio habitualmente cerrado.