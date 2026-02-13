King África hará bailar a Aranjuez con un concierto gratuito antes del Carnaval

Aranjuez se prepara para sumergirse en su tradicional Carnaval, una de las celebraciones más esperadas del calendario local. Durante esos días, las calles del centro histórico se llenarán de color, disfraces y actividades para todos los públicos, combinando tradición, música y propuestas para que vecinos y visitantes disfruten del espíritu festivo de la ciudad.

El Carnaval de Aranjuez arrancará con ritmo latino y grandes éxitos el próximo viernes 13 de febrero, cuando King África actúe en la Plaza de la Constitución en un concierto gratuito que promete llenar el centro de música, baile y ambiente festivo. La jornada principal del Carnaval se celebrará el 14 de febrero, mientras que el Entierro de la Sardina, el 18, pondrá el broche final a las celebraciones en la Comunidad de Madrid.

Música desde la tarde

La fiesta comenzará a las 19:00 horas con sesión de DJ Chechu, que animará la plaza antes del concierto principal. A las 20:30 horas será el turno de King África, conocido por éxitos como La Bomba o Paquito el Chocolatero, habituales en celebraciones populares. Tras la actuación la música continuará hasta las 23:00 horas.

El concierto servirá como antesala del fin de semana grande de Carnaval en Aranjuez. La propuesta está pensada para todos los públicos y combinará disfraces, música y ambiente en pleno corazón de la ciudad, ofreciendo una cita previa llena de energía antes del Entierro de la Sardina.