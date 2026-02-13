La 'Aceleradora Urbanística' para desatascar la construcción de miles de viviendas en Móstoles, Alcalá y Tres Cantos

El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha validado este viernes, a través de la Aceleradora Urbanística, el desbloqueo de cinco importantes planes que dotarán a la región de una significativa oferta habitacional, en específico de más de 5.000 viviendas para 12.500 habitantes. El objetivo principal es centralizar la gestión y declarar estos expedientes de Especial Relevancia para agilizar los trámites administrativos.

El titular de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha subrayado este viernes en la segunda reunión de este órgano colegiado la urgencia de facilitar el acceso a un hogar a los jóvenes. Gracias a este instrumento, se espera que los expedientes pasen a ser prioritarios y estén listos en menos de la mitad de tiempo, evitando demoras de hasta cuatro años habituales en los cauces ordinarios.

En Móstoles, se actuará sobre suelo urbano no consolidado para levantar más de 1.600 pisos tras dos décadas de parálisis en el desarrollo de la zona. De estas, 327 serán protegidas.

Alcalá de Henares regenerará los terrenos de la antigua fábrica Roca, donde se prevé la construcción de de entre 2.500 y 3.000 casas, 650 de ellas protegidas. Mientras, en Tres Cantos se transformará suelo terciario sin uso en residencial para levantar 475 viviendas, de las cuales 298 serán protegidas, casi un 63% del total.

Por su parte, Gascones modernizará sus normas subsidiarias de 1997. El plan integrará la preservación ambiental, la planificación de infraestructuras, la movilidad local, las redes energéticas, siempre garantizando una ordenación sostenible y respetuosa con el entorno natural de la Sierra Norte.

Y en quinto lugar, también se ha acordado el Plan Estratégico Municipal de la ciudad de Madrid, un proyecto pionero que actualiza el modelo de planificación actual tras casi tres décadas de vigencia, que acumulaba 326 modificaciones y más de 2.300 expedientes de planeamiento. Su aprobación inicial está prevista para este año y permitirá simplificar el marco urbanístico, actualizándolo al momento que vive la capital.