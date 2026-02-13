Madrid celebra su Carnaval 2026 con desfile en Madrid Río y el Entierro de la Sardina

Madrid celebrará su Carnaval 2026 del 14 al 18 de febrero con una programación que tendrá como eje principal el entorno de Matadero Madrid y Madrid Río, donde se concentrarán pasacalles, espectáculos familiares y el tradicional desfile. La fiesta concluirá el miércoles 18 con el Entierro de la Sardina en la Casa de Campo, uno de los ritos más emblemáticos del calendario festivo de la capital.

La programación arrancará el sábado 14 de febrero con actividades desde las 11.00 horas en la Plaza de Matadero. Entre las propuestas previstas figuran el pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la Ciudad de Madrid, con varios pases entre las 11.00 y las 12.50 horas; el espectáculo Magic Bubble, centrado en pompas de jabón; el taller Pinta Caras, a cargo del Estudio Irene Copado; la yincana El fascinante mundo de las máscaras, de 7 Minutos de Gloria; la actuación del ilusionista David Navares con La magia de un trotamundos; y la función de títeres Escondidos en la fuente, de la compañía Ángeles de Trapo.

Un desfile con compañías nacionales e internacionales

El momento central de la jornada llegará a las 13.00 horas del sábado 14 con el Desfile del Carnaval de Madrid 2026, que recorrerá el trayecto entre el Puente de Toledo y la Plaza de Matadero, a lo largo de Madrid Río.

Según la organización, el desfile convertirá este espacio en un escenario al aire libre con una columna festiva formada por teatro de calle, circo, títeres gigantes, criaturas fantásticas y comparsas vecinales. A lo largo del recorrido se sucederán figuras monumentales, máquinas escénicas y carros sonoros que intervendrán el espacio público.

Entre las compañías destacadas figuran La Fam Teatre, que presentará Aquiles, una escultura móvil de más de cinco metros de altura acompañada por banda sonora de metales y percusión, y Los Diminuts, una comparsa que juega con la desproporción de objetos y herramientas gigantes.

También participará TodoZancos con Metamorphosi, una propuesta de teatro de zancos que plantea una alegoría futurista a través de figuras híbridas entre humano, insecto y máquina, con exoesqueletos articulados y prótesis lumínicas.

La compañía Tiritirantes, activa desde 2004, llevará a Madrid Carrusel Ambulante, un tiovivo escénico de inspiración decimonónica del que emergen corceles gigantes articulados y personajes circenses. Por su parte, 7 Burbujas participará con acciones móviles y personajes de clown, incluida una marioneta gigante articulada sobre vehículo eléctrico.

En el escenario de la Plaza de Matadero, un DJ y un animador recibirán a las compañías a medida que concluya el recorrido, presentando cada propuesta.

Participación de asociaciones y fraternidades

El desfile contará además con la implicación de asociaciones culturales y fraternidades que aportarán música en directo, trajes tradicionales y danzas. Entre ellas se encuentran la Asociación Cultural Amigos del Candombe; AMDELCA - Caporales San Simón Sucre; la Asociación Cultural Bolivia Sin Fronteras; la Fraternidad Folclórica y Cultural Universitarios de San Simón, Filial Madrid; Diablada Quimeños en Acción; la Asociación Cultural Nativos de Macondo; la Asociación Cultural Morenada de Madrid, Señorial Intocables de Madrid; Tinkus PURO, Asociación Cultural Virgen de Urkupiña; la Asociación Cultural Bloco do Baliza, Escuela de Samba y Batucada; y la Asociación de Danzas Raíces de Chile.

La accesibilidad física del recorrido estará vinculada a las condiciones de la vía pública en los tramos por los que discurra el desfile.

Pregón y tradiciones castizas

También el sábado 14, a las 13.00 horas, se celebrará el pregón oficial del Carnaval de Madrid 2026 desde el escenario principal de Matadero Madrid. Una personalidad reconocida dirigirá unas palabras al público para inaugurar oficialmente la fiesta.

El domingo 15 de febrero, a las 11.00 horas, la Plaza de Matadero acogerá el Manteo del Pelele, organizado por Arrabel Cultura Castellana. El acto recupera una de las estampas tradicionales del carnaval madrileño, con un muñeco de trapo que se eleva sobre una manta al compás de coplas satíricas y música en directo, con dulzainas y percusión. El público podrá participar tanto en el manteo como en bailes en rueda.

El Entierro de la Sardina cerrará el carnaval

El miércoles 18 de febrero, a las 18.00 horas, tendrá lugar el Tradicional Entierro de la Sardina, a cargo de la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina. El cortejo fúnebre se formará frente a la ermita de San Antonio de la Florida, en homenaje a Francisco de Goya, primer cofrade de honor.

El itinerario previsto discurrirá por el Puente de la Reina Victoria, el paseo del Comandante Fortea, la calle de Santa Comba y la calle del Doctor Casal, hasta el túnel de salida a la M-30, para finalizar en la Fuente del Pajarito, en la Casa de Campo. La jornada concluirá en torno a las 21.00 horas con la tradicional hoguera en la Casa de Campo.