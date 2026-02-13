Madrid consolida su apuesta por el circo de vanguardia para adultos con el Festival Riesgo

La Comunidad de Madrid consolida su apuesta por el circo contemporáneo con la segunda edición de Riesgo, que se celebra en los Teatros del Canal hasta el 1 de marzo. Bajo la dirección artística de Eva Luna, el festival presenta una selección de siete espectáculos procedentes de potencias como Francia, Canadá y Bélgica. La propuesta busca romper con la imagen del circo como un evento exclusivamente infantil, centrando su narrativa en la dramaturgia del riesgo y la hibridación con la danza y el teatro físico.

El gran desafío de esta edición es transformar la percepción social de esta disciplina. La directora artística, Eva Luna, ha subrayado en el programa de esRadio Km0 la necesidad de que el espectador medio pierda el miedo a este arte: "Es súper importante que este festival se centre sobre todo en acercar el circo a públicos juveniles y adultos, saliendo de esta imagen común de que el circo solo para niños". Para Luna, el objetivo es "conseguir que la gente lea o escuche la palabra circo y que, pese a que no tenga hijos o nietos, se sienta también que va con él el festival".

Francia y Canadá, los referentes del sector

La programación no es casual, sino que responde a una selección de las regiones donde el circo ha alcanzado su mayor madurez institucional. "Francia fue el primer país en reconocer el circo como arte y es un país que ha dirigido políticas culturales muy a favor", ha señalado la directora, situando al país vecino y a Canadá en la cima de la producción mundial. El certamen busca, en última instancia, "ampliar el imaginario" y demostrar que "el circo es mucho más de lo que generalmente recurrimos en el imaginario colectivo".