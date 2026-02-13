Planazo en Madrid: concierto gratis de OBK este viernes en Plaza de Castilla

El intercambiador de Plaza de Castilla acogerá la tarde de este viernes un concierto gratuito de OBK a partir de las 19.00 horas. La actuación pone el cierre al ciclo de conciertos organizado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid con motivo de su 40º aniversario.

Se trata del cuarto y último evento musical programado en distintos intercambiadores de la región como forma de agradecimiento a los millones de viajeros que utilizan a diario el transporte público madrileño.

Durante estas últimas semanas han participado en la iniciativa DJ Nano en el intercambiador de Moncloa, Rock a la Par en el de Avenida de América y Rafa Sánchez en Plaza Elíptica.

El grupo de tecno-pop presentará en directo su último trabajo, Vértigo, junto a algunos de sus temas más conocidos, como Historias de amor, El cielo no entiende y Falsa moral.

Para la ocasión, el intercambiador, uno de los más transitados en la capital a diario, se habilitará como espacio escénico adaptado, manteniendo la operativa habitual y los itinerarios accesibles, con el objetivo de garantizar la movilidad de los madrileños.

Desde la Comunidad de Madrid y el CRTM destacan que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la cultura accesible y con la cercanía a los usuarios del transporte público.