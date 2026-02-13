Por qué la gran bandera de España no se volverá a izar en Colón

La gran bandera nacional que preside la plaza de Colón en Madrid no volverá a izarse, por el momento. La decisión responde a una cuestión de prudencia ante los continuos episodios de fuertes rachas de aire que han azotado la capital durante las últimas semanas.

Así lo justificó este jueves José Luis Martínez-Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que en esta ocasión se celebró en el distrito de Chamartín. Desde allí lamentó que la nueva bandera apenas haya podido ondear una semana debido a las severas condiciones climáticas continuadas.

Y es que fueron precisamente esos intensos episodios los que provocaron su rotura el pasado 28 de enero, lo que hizo a su vez que la bandera ondeara rasgada durante varias horas. Ya al mediodía, fue La Armada, por ser la encargada de su custodia, quien procedió a su retirada. Días después volvió a izarse una nueva enseña, aunque apenas ha durado unos días antes de volver a rasgarse.

28.01.2026. Plaza de Colón, Madrid. Bandera completamente rajada. Infame. pic.twitter.com/4KHBoJAmXm — Vivi (@viviviquetevi) January 28, 2026

Para el alcalde, el rápido deterioro de la tela es "una prueba de las inclemencias meteorológicas" inusuales que padece Madrid. De hecho, aseguró que en los siete años que lleva al frente del Palacio de Cibeles no recuerda una situación similar en cuanto a la virulencia del viento.

"Nuevamente vuelve a presentar problemas", admitió Almeida sobre la bandera. El popular aclaró también que esta decisión se ha tomado tras mantener conversaciones con La Armada. Aunque su propósito es "recuperarla lo antes posible", lo primordial es que siempre sea "compatible con que no se produzcan incidentes".

Con todo esto, "por ahora" y "mientras haya episodios de viento fuerte", el Ayuntamiento considera "que es mejor no colocar nuevamente esa bandera" para garantizar la seguridad de los viandantes.