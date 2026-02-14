Sábado de vendaval en Madrid: árboles caídos, fachadas dañadas y más de 300 intervenciones

1 / 7

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso naranja (riesgo importante) para este sábado en la Sierra de Madrid ante la previsión de fuertes rachas de viento. En concreto, el aviso por vientos de hasta 100 kilómetros por hora ha estado activo entre las 06.00 y las 15.00 horas de este sábado. Ahora, hasta las 18.00 horas, se mantendrá en esa zona el aviso amarillo. Por su parte, en la zona metropolitana y de Henares, el aviso ha sido amarillo hasta las 12.00 horas por rachas que han alcanzado hasta 70km/h durante la mañana.