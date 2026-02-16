Alerta roja en los ríos Jarama y Alberche por riesgo de desbordamiento en Madrid

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el nivel rojo de alerta por riesgo de desbordamientos en cuatro tramos del río Jarama y en el río Alberche a su paso por Aldea del Fresno, en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas en las últimas semanas.

Esta decisión responde a la situación crítica de varios puntos de medición donde el caudal supera los límites establecidos para el nivel rojo, generando riesgos para las poblaciones próximas al río y para la infraestructura fluvial.

En el río Jarama, los tramos más afectados incluyen San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Algete y Titulcia. En la estación Mejorada-San Fernando, el caudal medio registrado es de 2,46 metros, superando el límite del nivel rojo de 1,75 metros. En San Fernando de Henares, el caudal alcanza los 560,70 metros, justo en el límite máximo permitido.

El río Henares, bajo vigilancia

En Algete, el río se mantiene en 2,51 metros frente a los 2,15 de nivel rojo, mientras que en Titulcia se ha alcanzado un caudal de 3,22 metros, por encima del límite de 2,60 metros. Por su parte, el río Alberche en Aldea del Fresno supera en 90 centímetros los 3 metros de nivel máximo, situándose en situación crítica.

Además de estos tramos en riesgo, otras estaciones presentan niveles inferiores, pero continúan bajo vigilancia. El río Henares, entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, permanece en nivel naranja, aunque con tendencia a la baja, mientras que el Jarama en Valdepeñas mantiene un caudal estable, a unos 20 centímetros del nivel rojo. El río Manzanares, a su paso por el Puente de San Fernando, se encuentra en nivel amarillo. La CHT ha insistido en la necesidad de seguir atentos a la evolución meteorológica y a posibles incrementos de caudal durante los próximos días.

Embalses al 86% de su capacidad

La situación se ve agravada por los elevados niveles de los embalses de la Comunidad de Madrid gestionados por el Canal de Isabel II, que se encuentran al 86% de su capacidad, acumulando un total de 816,178 hectómetros cúbicos. Entre los embalses más críticos destacan El Villar, con un 102% de ocupación y 22,755 hm³, Valmayor al 97% con 120,537 hm³ y La Aceña al 98% con 23,319 hm³. Ante este panorama, diez presas están desembalsando agua de forma controlada para garantizar la seguridad de la infraestructura y minimizar riesgos de inundación.

Los cauces que reciben estos desembalses incluyen el río Lozoya, alimentado por las presas de El Atazar, Puentes Viejas, El Villar, Pinilla y El Atazar; el río Guadalix, con la presa de Pedrezuela; el Jarama, con la presa de El Vado; el Manzanares, con la presa de Manzanares el Real; y los ríos homónimos La Jarosa y Navacerrada. Las presas que más agua liberan en estos momentos son El Atazar, con 50 metros cúbicos por segundo (m³/s), seguida de Puentes Viejas y El Villar, con 40 m³/s cada una.

La CHT ha recordado que, ante avisos de desembalses significativos, las autoridades competentes en protección civil son notificadas de forma inmediata para evaluar la situación y adoptar medidas preventivas. Las previsiones meteorológicas para los próximos días siguen siendo determinantes y se recomienda a la población prestar especial atención a las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a las instrucciones de las autoridades locales ante posibles incrementos del caudal de los ríos madrileños.