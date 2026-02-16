Almeida reconoce una "presión insoportable" por parte del Gobierno central para colocar a Cabezón en Casa América

Pedro Sánchez quiso colocar a dedo a su amigo íntimo, Borja Cabezón, como director de Casa América en Madrid, sin que tuviera la titulación o la experiencia necesaria para el cargo.

Es lo que ha reconocido este lunes el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, tras la información que hemos conocido hoy publicada por El Confidencial. Según publica este diario, Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE desde julio de 2025, por decisión del propio presidente del Gobierno, utilizó durante años una estructura societaria administrada por testaferros que fue diseñada para eludir el pago de impuestos. La trama de Cabezón contaba con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica y fue concebida para ocultar su identidad.

A raíz de esta información, el regidor madrileño ha admitido que "pocas veces" ha sufrido "más presiones por parte del Gobierno de España", en sus años de alcalde, que "para colocar a Borja Cabezón de director de Casa América. Fue una presión casi insoportable por parte del Gobierno central tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de Madrid para colocar a esta personal al frente".

El Consistorio, en su momento, alegó que Cabezón no tenía la experiencia necesaria para el puesto, "ni cualificación, ni trayectoria, ni era diplomático de carrera" algo que para el alcalde de Madrid es indispensable para asumir un cargo de estas características, no así para Pedro Sánchez quien pretendía colocar a su amigo íntimo al frente de la institución. "Les dio completamente igual, estuvieron meses bloqueando la renovación de Casa América para colocar al amigo de Sánchez", añade Almeida.

Hoy ambas administraciones madrileñas se enorgullecen de no haber cedido a estas presiones porque no querían "cooperar con un nuevo dedazo y un nuevo enchufe de Pedro Sánchez". Y se alegran "profundamente", según el regidor madrileño, porque considera que premiar a una persona que ha eludido el pago de impuestos y ponerle al frente del organismo hubiera general un "daño reputacional" irreversible.

También la actual Delegada de Cultura del equipo municipal madrileño, Marta Rivera de la Cruz, ha reconocido dichas presiones en su cuenta de X. Hace cinco años, cuando Rivera ejercía como consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, recibió esas presiones por parte del Gobierno central y asegura que "no negamos en redondo".

Hace cinco años, siendo yo consejera de Cultura, quisieron hacer a Cabezón director de la Casa de América. Desde la Comunidad de Madrid nos negamos en redondo. Las presiones fueron brutales. Ahora se entiende mejor la insistencia. https://t.co/JTmpEbFGwF — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) February 16, 2026

Todo esto ha llevado a Almeida a lanzar que "todo el entorno de Sánchez está podrido, no queda nadie y cuando todo el entorno está podrido quizás el origen de todo es Pedro Sánchez Porque no es normal: ni la mujer ni el hermano ni los secretarios de organización ni los amigos, no queda nadie que no sea sucio en el entorno de Pedro Sánchez".

El alcalde de Madrid ha declarado que "es una nueva muestra más de lo urgente que es que Sánchez le dé la palabra a los españoles, que convoque elecciones generales y que esta agonía se tiene que parar cuanto antes".