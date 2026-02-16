Ayuso destituye a su consejero de Educación por el bloqueo con las universidades y nombra a Mercedes Zarzalejo

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido destituir al hasta hoy consejero de Educación, Emilio Viciana. Se trata del primer cambio en su gobierno desde que ostenta la mayoría absoluta. El motivo no es otro que la falta, por parte de Viciana, de cumplimiento del encargo primordial que le realizó Isabel Díaz Ayuso al inicio de la legislatura, explican fuentes cercanas a la jefa del Ejecutivo autonómico.

La presidenta encargó al consejero Viciana, al poco de ser nombrado en 2023, un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas. "Se trataba de uno de los principales ejes de actuación de la Consejería para esta legislatura", subrayan las fuentes consultadas. El nuevo modelo de financiación de las universidades, que se viene trabajando con los rectores, es uno de los ejes de este proyecto.

Pero no es solo la ley, la presidenta encargó un plan muy ambicioso de mejora y modernización de las universidades, "en el que se implicó personalmente", señalan las fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico. En este sentido, cabe recordar que Ayuso se llevó a los rectores de las principales universidades públicas a un viaje institucional y de trabajo a Miami para recoger sus aportaciones y poder incorporarlas a la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC).

El viaje se produjo el pasado mes de junio y este proyecto sigue sin ver la luz cuando ya hemos cruzado el ecuador de la legislatura. Así las cosas, la presidenta toma esta decisión a la vez que nombra a Mercedes Zarzalejo Carbajo como nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno autonómico. El pasado mes de octubre ya había nombrado a Zarzalejo viceconsejera. "Se incorpora una persona también con amplia experiencia en la gestión, que además conoce muy bien el ámbito de la universidad", informó entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.

Desde el Ejecutivo autonómico, señalan, que con ella se abre una nueva etapa al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que en este 2026 tiene un presupuesto histórico de 6.959 millones de euros -el 22,7% del total regional-, y también con cifras récord de becas y ayudas al estudio y docentes en la educación pública. En universidades públicas, el presupuesto madrileño ha crecido este año un 6,5%, subrayan.

El decreto con su nombramiento se publicará mañana, martes, en el Boletín Oficial regional -BOCM-. Esta doctora en Derecho saltó a la palestra durante la comisión de investigación creada en la Cámara autonómica para tratar de dilucidar las posibles irregularidades y el presunto trato de favor que le habría dispensado la Universidad Complutense a Begoña Gómez.

Sus preguntas incisivas a la mujer del presidente del Gobierno la situaron como una de las protagonistas de aquella jornada del pasado 13 de noviembre. Zarzalejo es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid.

Su trayectoria ligada al sector educativo incluye sus trabajos como personal docente e investigador en diferentes universidades y estancias en centros universitarios europeos. Zarzalejo, además, ha sido miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-.

Alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (2015/23) y diputada de la Asamblea de Madrid (2023/25), también es titulada en los estudios de Danza Española por el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en los estudios de Ballet Clásico por la Royal Academy of Dance de Londres.