Ayuso agradece el "buen trabajo" a Viciana tras cesarle por el bloqueo con las universidades: "Es un hombre honrado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado este martes un acto institucional para situar a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ante una etapa "ilusionante" en la que el Gobierno regional quiere "reforzar el trabajo" con las universidades madrileñas.

Desde la Puerta del Sol, la dirigente autonómica ha enmarcado el relevo en la Consejería como una oportunidad para consolidar un "nuevo sistema de financiación" y abrir "nuevos proyectos ilusionantes" que, confía, la consejera afrontará "con éxito".

Zarzalejo es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid.

Pero antes de mirar hacia delante, Ayuso ha querido detenerse en el "buen trabajo" que durante más de dos años ha realizado Emilio Viciana, hasta ahora titular de esta Consejería. "Quiero agradecerle su trabajo. Servidor público, es un hombre honrado, serio y que ha hecho un buen trabajo por el que merece nuestro más sincero agradecimiento", ha expresado.

Se trata del primer cambio en su gobierno desde que ostenta la mayoría absoluta. Según explicaron este lunes fuentes cercanas al Gobierno regional, el motivo del cese no es otro que la falta, por parte de Viciana, de cumplimiento del encargo primordial que le realizó Isabel Díaz Ayuso al inicio de la legislatura: un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas. "Se trataba de uno de los principales ejes de actuación de la Consejería para esta legislatura", subrayaron las fuentes consultadas a Libertad Digital.