La espera para los seguidores del universo DC Comics y los amantes de la adrenalina en Madrid llega a su fin. El Parque Warner ha confirmado su reapertura oficial para el próximo 28 de febrero, activando ya su plataforma de venta anticipada con precios que parten desde los 32,90 €. El arranque de la temporada 2026 estará marcado por el Mes de los Superhéroes, una campaña temática que se extenderá hasta el 5 de abril y que busca incentivar las visitas familiares durante el inicio de la primavera.

¡Vuelve el Mes de los Superhéroes! 🦸‍♀️ Del 28 de febrero hasta el 5 de abril. 🌟 ¿Preparado para vivir una temporada épica entre superhéroes y villanos en #ParqueWarner? Consigue tus entradas 👉 https://t.co/HkxzrNkTiC pic.twitter.com/BHxrQh83L6 — Parque Warner Madrid (@ParqueWarner) February 17, 2026

Estrategia de precios: ahorro en la compra digital

La dirección del parque ha reforzado su política de descuentos online para evitar las aglomeraciones en taquilla y premiar la planificación. Los usuarios que adquieran sus entradas a través de la web oficial podrán acceder a la Entrada General desde 32,90 € (para visitantes de más de 140 cm), lo que supone un ahorro significativo frente al precio en ventanilla. Además, se han habilitado paquetes combinados de 2 días consecutivos desde 42,90 € y ofertas de Entrada + Hotel gestionadas a través de Travelparks.

Para aquellos que busquen maximizar el tiempo, el sistema Pase Correcaminos vuelve a estar disponible en modalidad digital, permitiendo reducir drásticamente los tiempos de espera en las atracciones de mayor demanda, como la Batman Gotham City Escape o la Coaster-Express.

Batman Gotham City Escape: el imán de visitantes

El epicentro de la actividad volverá a ser el área DC Super Heroes World. La montaña rusa Batman Gotham City Escape, consolidada como la atracción estrella, ofrece una experiencia inmersiva de 111 segundos de duración. Con tres lanzamientos (multilaunch) y una velocidad punta de 104 km/h, esta infraestructura destaca por su diseño técnico: sus raíles sobrevuelan las zonas de paso de los visitantes, integrando la estructura en el propio urbanismo de la Gotham City recreada en el parque.

Servicios y ventajas exclusivas por suscripción

Como novedad para los usuarios más recurrentes, el parque ha activado un incentivo directo: una rebaja del 10% adicional en la próxima visita para quienes se suscriban a su newsletter oficial. Esta estrategia busca fidelizar al público local de la Comunidad de Madrid ante una temporada que se prevé de alta afluencia.

En el apartado de servicios, el parque confirma la operatividad de sus 22 puntos de restauración, con el Gotham City Grill y el Foster's Hollywood como referentes en el área de adultos, y el Cartoon Café liderando la oferta en la zona Cartoon Village para los más pequeños.