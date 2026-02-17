La advertencia de Ayuso sobre la subida del SMI: "Siempre, siempre ha acabado arruinando"

La digitalización sanitaria ha servido este martes como escaparate del modelo que la Comunidad de Madrid quiere consolidar frente a las recetas intervencionistas del Gobierno central. En la presentación del Plan Estratégico de Salud Digital 2026-2028, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido sin ambages la colaboración público-privada y ha cargado contra la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"La CAM está viviendo su mejor momento y es el lugar donde todo el mundo quiere estar. A esto se le añade la calidad de nuestro sistema sanitario, que es de los mejores y atrae a ciudadanos de todos los rincones del mundo", ha comenzado elogiando Ayuso.

Con ese punto de partida, ha pasado a hablar de la transformación digital de la sanidad madrileña, asegurando que nunca se hará "sustituyendo a nuestros profesionales, ni su cercanía ni profesionalidad". La tecnología, ha precisado, solo será apoyo y no reemplazo: el objetivo es que acompañe, "que sea un copiloto".

Para la presidenta, este desarrollo no se entiende sin el tejido empresarial y universitario, "porque tenemos que seguir siendo uno de esos lugares abiertos, que no mira por el origen y que gestiona estos recursos desde una mirada liberal". Es precisamente ese "equilibrio entre público y privado", ha añadido, la base del "mejor sistema sanitario que nos hemos podido dar".

En oposición a esta visión y sin citar expresamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Ayuso ha denunciado la presión que están sufriendo las empresas en España. "No podemos irrumpir en ellas colonizándolas e interviniéndolas para después invitar con su recaudación y sus esfuerzos, en muchas ocasiones, a la demagogia", ha sentenciado.

La referencia más directa ha llegado al hablar de la subida del SMI, de la cual presumió este lunes Yolanda Díaz. "Los acuerdos electoralistas, como el anuncio de ayer, nos hacen daño a todos porque se toman decisiones liberticidas que pagan otros que no están sentados a las negociaciones". Sobre dicho aumento, ha advertido que allí donde se ha aplicado "siempre, siempre ha acabado mal y ha acabado arruinando".

Volviendo otra vez a la digitalización, Ayuso ha defendido el libre movimiento de las tecnológicas por ser las principales generadoras de empleo "del presente y del futuro". "Si las empresas en España empiezan a tener problemas de competitividad se irán; si no se deja de atacarlas e intervenirlas con decisiones políticas, más burocracia y más dificultades, dejarán de dar empleo".

Frente a ese escenario, la líder regional ha apostado por el acuerdo: "España necesita triplicar los salarios. Esto es solo posible a través del acuerdo. Si se interviene a las empresas, se va a conseguir un país donde se pierdan las ganas, los incentivos, oportunidades y se vayan nuestro talento y los jóvenes".