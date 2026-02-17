La Comunidad de Madrid incrementará casi un 25% el número de parques de bomberos en la región

La Comunidad de Madrid tiene en marcha la construcción de cinco nuevos parques de bomberos que se sumarán a los 22 actuales (Madrid capital y Alcorcón disponen de su propio Cuerpo de Bomberos), lo que representa un aumento del 23% en estas infraestructuras esenciales para los madrileños.

En concreto, se están edificando en Cobeña, Loeches, Torrejón de Ardoz, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés. Suponen una inversión pública total de 26,9 millones de euros y beneficiarán a los más de 192.000 vecinos de estas localidades, así como a los de las poblaciones aledañas.

El que se encuentra en una fase más avanzada es el de Villanueva de la Cañada, con algo más de un 34% del proyecto ejecutado. El Gobierno regional destinará a este complejo 5,7 millones de euros.

En el horizonte del municipio villanovense ya se divisan la estructura de la torre de maniobras y los muros del edificio del nuevo parque de bomberos. Se construye con unas estructuras prefabricadas, lo que hace que el método constructivo sea más rápido en esta fase de la obra.

El nuevo centro de Villanueva de la Cañada dispondrá de esa torre de maniobras, cinco naves y un edificio de dos plantas. En la baja se distribuirán los vestuarios, gimnasio, sala de televisión, comedor, cocina, despacho de mando y jefe de parque, emisora, aseos y cuarto técnico, así como un corredor que conecta con las naves donde se almacenan los vehículos. Además, incluirá cuartos de secado y almacenes para equipamiento textil.

Los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, han visitado tanto el proyecto de Villanueva de la Cañada como el de Villarejo de Salvanés para supervisar los trabajos. El primero estaba en una fase incipiente cuando lo vieron (julio de 2025). Sin embargo, en Villarejo de Salvanés pudieron supervisar in situ los avances del proyecto gestionado por la empresa pública Planifica Madrid. El mes pasado ya se trabajaba en el acondicionamiento de la parcela, los movimientos de tierra y las cimentaciones de la torre y el parque.

Este segundo ocupará una superficie de más de 1.000 metros cuadrados sobre una parcela de casi 5.000 y contará con un edificio dividido en dos grandes zonas: una dedicada a la vivienda y dependencias del personal de guardia y otra específicamente diseñada para albergar vehículos de intervención y todo el material operativo necesario.

Tanto en Cobeña como en Loeches está previsto comenzar las obras antes de que finalice el primer trimestre de este año. En el caso de Torrejón de Ardoz, está en licitación la redacción del proyecto.

El objetivo de estas nuevas infraestructuras es que el 90% de la población de la región pueda ser atendida en caso necesario en un plazo máximo de 10 minutos para lograr la reducción al máximo de daños personales, económicos y ambientales que se producen con los incendios. El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 1.680 efectivos, una cifra histórica.

García Martín destaca que "con estos cinco nuevos parques de bomberos damos un paso muy importante en el refuerzo del sistema de protección civil madrileño, y lo hacemos cumpliendo con tres principios que nos parecen esenciales: el de proximidad, el de eficacia y el de responsabilidad".

PLAN DE ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES

La construcción de estos cinco parques de bomberos está incluida en el Plan de Actuaciones Supramunicipales del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 presentado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local el pasado 23 de junio de 2025 y serán ejecutadas por la empresa pública Planifica Madrid.

La Comunidad de Madrid invertirá 120 millones de euros para mejorar los servicios públicos de 128 municipios y dotarles de nuevas infraestructuras para beneficiar a casi dos millones de madrileños. Se trata de 30 actuaciones que se llevarán a cabo y que impactarán sobre el 70% de las localidades de la región. De ellas, 115 tienen menos de 20.000 habitantes.

"Queremos fomentar la cooperación entre municipios, promover su desarrollo económico, mejorar la calidad de vida de sus vecinos y garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales independientemente de la localidad en la que uno viva", declaró García Martín.

Se va a crear el nuevo Centro Unificado de Protección Civil y Emergencias que se ubicará en El Álamo. Con una dotación de 3,3 millones de euros unificará a Policía Local, Protección Civil y SUMMA 112 y dará servicio a los vecinos de la zona.

Asimismo, se dotará de tres nuevas sedes a las mancomunidades de El Alberche y Sierra Norte en materia de servicios sociales y formación y empleo. Estarán ubicadas en Lozoyuela, Piñuécar-Gandullas y Sevilla la Nueva y suponen una inversión de 5,5 millones de euros.

En materia de movilidad, y para reforzar los nodos de conexión entre municipios, está prevista la construcción de dos nuevos aparcamientos disuasorios en Torrelodones y Prádena del Rincón, que dará servicio a la Sierra del Rincón y facilitará el acceso y el turismo a la Reserva de la Biosfera. En ambas actuaciones se destinarán 14,4 millones. Y un carril multifuncional entre Ambite, Olmeda de las Fuentes y Villar del Olmo.

Otro eje consistirá en la mejora de caminos rurales y la construcción de dos nuevas vías ciclistas, por valor de 9,7 millones, que beneficiarán a las localidades de Arroyomolinos, Batres, Braojos, Colmenarejo, Gascones, Galapagar, Moraleja de Enmedio, Nuevo Batán, Olmeda de las Fuentes, San Lorenzo de El Escorial y Villanueva del Pardillo. En materia de medio ambiente y deporte también se invertirán 12,2 millones para la construcción de un centro deportivo de atletismo en El Escorial y una vía verde en la Sierra Oeste. A estas medidas se suman otros 870.000 euros en la plantación de más de 6.300 árboles y arbustos en 13 municipios de la región.

Para que los mayores no tengan que abandonar el lugar donde siempre han vivido, se financiará con 16 millones la ampliación de la residencia de Robledillo de la Jara, que multiplicará por cuatro el número de residentes; y la del centro de personas mayores en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, que mejorará los servicios sociales de la Sierra Norte y contribuirá a fijar población en esta zona.

En lo referente al sector agroalimentario, se van a construir dos nuevos mataderos en Buitrago del Lozoya y Colmenar Viejo con una dotación de 19,5 millones. Estas infraestructuras son esenciales para dinamizar el sector primario y generar empleo.

Por otra parte, se destinará más de 11 millones a la adquisición de maquinaria de limpieza, como barredoras, y recogida de residuos para distintas mancomunidades. Asimismo, está previsto invertir cerca de 780.000 euros para la construcción de un nuevo tanatorio en Montejo de la Sierra que dará un servicio esencial a la Sierra Norte.