Madrid estrena en la Casa de Campo Discovery Center, un centro "único en el mundo" para liderar la gamificación

Madrid ha dado hoy un paso definitivo para consolidarse como el epicentro de la innovación digital en Europa. Con la puesta en marcha del Discovery Center, el cuarto pabellón del Campus del Videojuego de Madrid in Game, la capital de España cuenta ya con un espacio de vanguardia dedicado exclusivamente a la divulgación de la gamificación. Ubicado en la Casa de Campo, este nuevo centro trasciende el concepto de ocio electrónico para centrarse en cómo estas tecnologías están transformando sectores estratégicos de la economía y la sociedad.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha sido el encargado de presentar este hito que refuerza la proyección internacional de la ciudad. "Con la inauguración del Discovery Center, Madrid cuenta ya con un espacio único en el mundo para que la ciudadanía pueda explorar y vivir cómo la tecnología del videojuego y la gamificación ya forman parte de su presente", ha afirmado en el programa Kilómetro Cero.

El edil ha subrayado que este proyecto no es solo para expertos, sino que busca demostrar que estas herramientas "mejoran la vida de las personas, jueguen o no a videojuegos", impactando en áreas tan diversas como la arquitectura, la biotecnología o la movilidad urbana.

Experiencias inmersivas gratuitas

La oferta del centro se articula a través de una actividad denominada "La Experiencia", que es totalmente gratuita y abierta al público. El recorrido se divide en dos fases complementarias. Por un lado, la Senda Estelar, una propuesta exterior de 45 minutos de duración que utiliza la realidad aumentada y cinco paradas interactivas para explicar conceptos tecnológicos complejos de forma sencilla. Por otro, la MIG Station, un recorrido interior de una hora por seis salas equipadas con tecnología de última generación, contenidos inmersivos y realidad virtual.

Un polo de atracción de talento

La apertura de este cuarto pabellón completa el ecosistema de Madrid in Game, un proyecto que busca no solo entretener, sino atraer inversión y talento. Al mostrar aplicaciones prácticas de la gamificación en la salud —como la rehabilitación de pacientes— o en el urbanismo —mediante simulaciones de flujos de tráfico—, el Discovery Center posiciona a la capital como un laboratorio vivo de soluciones digitales.

Con esta inauguración, el Ayuntamiento pretende que Madrid sea reconocida como un "foco de innovación y creatividad digital" capaz de exportar soluciones tecnológicas al resto del mundo.