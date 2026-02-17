Madrid logra reducir el riesgo de desbordamientos en plena temporada de lluvias

Las intensas precipitaciones encadenadas por el temporal han dejado los embalses de la Comunidad de Madrid en uno de sus mejores niveles de los últimos años: un 86% de su capacidad total. Según el Gobierno regional, se trata de un "nuevo episodio de récord absoluto" comparable al registrado en marzo del año pasado y que permite asegurar el abastecimiento de agua potable durante, al menos, 18 meses.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado este martes la presa de El Atazar, la mayor infraestructura hidráulica de la región —acumula por sí sola la mitad del agua almacenada en Madrid—, donde ha destacado la gestión "milimétrica" del Canal de Isabel II durante las últimas semanas. Las lluvias obligaron a coordinar desembalses y maniobras de laminación para evitar inundaciones en zonas pobladas.

Según explicó, el Canal ha conseguido laminar alrededor del 50% del agua que entraba en los momentos de mayor intensidad, reduciendo así el riesgo de afecciones en áreas vulnerables. Todo ello, en coordinación con la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, lo que ha permitido minimizar daños pese a la magnitud de las precipitaciones.

El Atazar, 60 años de una infraestructura estratégica

Novillo ha aprovechado la visita para subrayar la importancia de unas infraestructuras que, en algunos casos, superan ya las seis décadas de funcionamiento. El Atazar, una de las presas más recientes del sistema, cumple precisamente 60 años. El consejero ha defendido que estas inversiones garantizan estabilidad y seguridad gracias a sistemas de auscultación y tecnología avanzada que monitorizan en tiempo real el comportamiento estructural.

Actualmente, El Atazar se sitúa al 80% de su capacidad, mientras que la media regional alcanza el 86%. Algunas presas aguas arriba están ya al 100% y siguen aportando caudal, mientras otras se mantienen entre el 78% y el 80%.

Con estos niveles, Novillo ha reiterado que el suministro está garantizado durante año y medio, una "doble noticia positiva" que combina seguridad frente a avenidas y tranquilidad en el abastecimiento.

Durante la visita, la directora de Operaciones del Canal, Belén Benito, ha detallado los pilares de seguridad de la presa. Ha recordado que la mitad de los datos de auscultación de presas de toda la región proceden precisamente de El Atazar. El Canal cuenta con Normas de Explotación actualizadas en sus trece presas, que fijan niveles de embalse, resguardos y protocolos de actuación tanto en situaciones ordinarias como extraordinarias.

Vigilancia ante el deshielo y estabilización de los ríos

El Ejecutivo autonómico mantiene un seguimiento estrecho de los embalses de montaña ante la acumulación de nieve y el previsible deshielo, así como de los efectos de las últimas borrascas. Novillo ha explicado que se deja "el resguardo necesario" para absorber futuras aportaciones dentro de una estrategia de anticipación.

Respecto a los ríos, los caudales comienzan a estabilizarse, aunque persisten algunos puntos en nivel rojo por riesgo de desbordamiento en las cuencas del Henares y del Jarama. La previsión es que la situación se normalice en los próximos días.

En este contexto, hasta once presas del Canal han llegado a liberar agua de forma simultánea, con caudales que en algunos casos superaron los 100 m³/s. El 10 de febrero se registró un caudal medio de 400 m³/s, suficiente para llenar una piscina olímpica en poco más de diez segundos.