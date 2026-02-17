Más de 7.000 pacientes madrileños sin atender en el primer día de huelga contra el Estatuto de Mónica García

Durante la primera jornada de huelga de facultativos contra el proyecto de Estatuto Marco de Mónica García, que tuvo lugar este lunes 16 de febrero, 7.377 pacientes de la sanidad pública madrileña no recibieron atención hospitalaria, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La huelga provocó la suspensión de 472 intervenciones quirúrgicas, lo que representa el 19% de las programadas para esa jornada, así como 1.021 pruebas diagnósticas canceladas, un 15% del total previsto.

Según datos del Gobierno regional, el paro también repercutió en los centros de Atención Primaria, donde 4.540 citas fueron canceladas. La medida generó a su vez retrasos en la asistencia de los pacientes.

La mencionada Consejería ha estimado que el valor económico de esta primera jornada de huelga asciende a 900.000 euros, sumando los efectos de la suspensión de intervenciones, pruebas y consultas en los hospitales y la Atención Primaria.

Se trata de la primera jornada de un nuevo formato de protesta acordado por las organizaciones médicas que integran el Comité de Huelga y consiste en una semana de huelga al mes, que acaba de comenzar y se extenderá, en una primera fase, hasta junio.

De forma específica, los paros afectarán a las semanas del16 al 20 de febrero, del16 al 20 de marzo, del27 al 30 de abril, del18 al 22 de mayo y del15 al 19 de junio.