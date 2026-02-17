Revuelo en Más Madrid al decir su portavoz que no hay que "invisibilizar" a los "chicos varones"

Unas declaraciones del diputado y portavoz adjunto de Más Madrid Emilio Delgado han levantado polvareda en la izquierda madrileña. En una entrevista en eldiario.es, Delgado reflexionó sobre el movimiento LGTBI y sobre cómo pueden interpretarse desde el electorado ciertos mensajes. "Se trata de hacer una tortilla nueva entre todos, no de darle la vuelta a la tortilla. Y ahí yo creo que la capacidad que tengamos de generar alianzas con población heterosexual masculina es fundamental", dijo en una de sus respuestas Delgado hablando de la necesidad de "parar la capacidad de atracción de esta parte de la población por parte de organizaciones de extrema derecha" y "nutrir también las propias filas de izquierda".

En medio de las últimas debacles electorales y de los movimientos para tratar de crear un nuevo conglomerado de izquierdas, Delgado mencionó la necesidad de visibilizar a "mucha gente que no podía permitirse ser ella misma", en alusión al movimiento LGTBI, haciéndolo "de tal manera que hagamos visible lo que ha sido invisible hasta ahora sin invisibilizar lo que siempre ha sido visible, es decir, sin sustituir, sin desplazar a la población que siempre ha gozado de mayor visibilidad". En esto, opinó el diputado, "no siempre acertamos". "¿Qué tiene la izquierda que decirle a los chicos varones, por ejemplo, o a los señores mayores, para que sientan que también se están teniendo en cuenta los problemas específicos que tienen?", se preguntó.

Sus palabras mencionando el posible efecto en parte del electorado de ciertos discursos ha indignado a algunos compañeros de partido, que nada más publicarse la entrevista cargaron contra Delgado. La diputada Jimena González, compañera de grupo parlamentario, las tachó de "completo disparate" y aseguró que está "lejísimos del sentir y de la posición" de su partido. "Comprar el marco del reemplazo y aplicarlo a la visibilidad LGTBIQ+ es una torpeza inmensa", dijo la diputada, que señaló que "las mujeres, personas LGTBIQ+ y las personas migrantes y racializadas no invisibilizamos a nadie ni reemplazamos a nadie. Es la extrema derecha la que inocula estos marcos para enfrentarnos, devolvernos a los armarios y hacer creer a los hombres que nuestra libertad les amenaza". Carla Antonelli, mientras, publicó un tuit de respuesta con la imagen de homosexuales a punto de ser ahorcados en Irán.

Esto que afirma @EmilioDelgadoOr es un completo disparate y sé que está lejísimos del sentir y de la posición de @MasMadrid__ . Comprar el marco del reemplazo y aplicarlo a la visibilidad LGTBIQ+ es una torpeza inmensa pic.twitter.com/F6OQcMMfkX — Jimena González 🏳️‍⚧️ (@Jimegongo) February 17, 2026

Lo primero que pienso cuando oigo hablar del Gran reemplazo de LGTBIQA+ pic.twitter.com/eo3QMMlcZb — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) February 17, 2026

Después, el propio Más Madrid a través de su cuenta oficial en redes sociales quiso desvincularse de las palabras de Delgado: "Desde el sectorial LGTBIQ+ nos desmarcamos de las palabras de Emilio Delgado. Creemos que se equivoca. La mayor visibilidad del colectivo LGTBIQ+ no borra a nadie ni invisibiliza a otros, y ese marco no representa el proyecto de Más Madrid".

Desde el sectorial LGTBIQ+ nos desmarcamos de las palabras de Emilio Delgado. Creemos que se equivoca. La mayor visibilidad del colectivo LGTBIQ+ no borra a nadie ni invisibiliza a otros, y ese marco no representa el proyecto de Más Madrid 🧵👇 https://t.co/McJevjH3UT — Más Madrid | LGTBIQ+ 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@MasMadridLGTBIQ) February 17, 2026

Desde el PSOE, el diputado madrileño en la Asamblea Víctor Gutiérrez también se sumó a las críticas y señaló que el hecho de que los homosexuales "ocupemos espacios, seamos visibles y se pongan en el centro de la agenda política nuestras reivindicaciones NO significa invisibilizar a quienes siempre han sido visibles y ocupado espacios".

Las personas LGTBIQ+ hemos estado históricamente en los márgenes. Que ocupemos espacios, seamos visibles y se ponga en el centro de la agenda política nuestras reivindicaciones NO significa invisibilizar a quienes siempre han sido visibles y ocupado espacios. Coincido en la… https://t.co/7EDr9v4p7O — Víctor Gutiérrez (@victorg91) February 17, 2026

Hay varias personas que me trasladan que no les ha gustado esta respuesta, al leerla efectivamente veo que estuve muy poco fino explicándome. Cuando hay mucha presión es normal cometer algún error. Pido disculpas por este y trataré de explicarme mejor en futuras ocasiones. pic.twitter.com/OzUX90RMpZ — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) February 17, 2026

Delgado ha optado por retractarse de sus palabras y pedir disculpas, alegando que estuvo "muy poco fino" en la entrevista. "Cuando hay mucha presión es normal cometer algún error. Pido disculpas por este y trataré de explicarme mejor en futuras ocasiones".