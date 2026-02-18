El nombre de Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, está sonando con fuerza estos días por ser quien se sentará junto a Gabriel Rufián este 18 de febrero en un encuentro moderado por la tertuliana Sarah Santaolalla. El formato —según han insistido los propios protagonistas— no será un mitin, sino una conversación sobre "las encrucijadas que tiene por delante la izquierda".

Así lo aclaró el propio Delgado: "Esto es una charla entre dos personas que tenemos muchísima afinidad, que compartimos diagnósticos y que nos apetecía ponerlo sobre la mesa". "No hay propuesta electoral", zanjó en RTVE —"tajante y clarito"—.

La elección de Delgado para acompañar al portavoz de ERC, sin embargo, no es aleatoria. Ya hace unas semanas, Libertad Digital se refería a él como la "superestrella" de Más Madrid que quiere jubilar a Mónica García.

Emilio fue militante de Izquierda Unida y de Izquierda Castellana a principios de los 2000. En 2015, llegó a la Asamblea en las listas de Podemos y, tras abandonar la formación morada en 2016, se integró en el proyecto de Más Madrid, con el que obtuvo escaño en 2019. En las elecciones municipales de 2023 fue elegido concejal en Móstoles, cargo al que renunció el pasado enero para confirmar lo que ya se venía rumoreando: se presentará a las primarias de la formación para optar a ser candidato a la Comunidad de Madrid.

Nacido en Madrid en 1976, vecino de Móstoles y padre, trabajó alrededor de diez años como educador social con menores en riesgo de exclusión antes de dedicarse de lleno a la política. "Técnico de Integración Social. También he desarrollado mi trabajo en otras líneas como las políticas deportivas y las adicciones, muy especialmente en relación a la ludopatía y las casas de apuestas y salones de juego", explica en su perfil de portavoz de Políticas Sociales.

No es un acto más. Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia.

Con @gabrielrufian, presenta y modera @SarahPerezSanta pic.twitter.com/mzAkPYtj7w — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) February 8, 2026

Pero sus redes sociales revelan otro lado de Delgado. Aquí comparte libros, música, viajes, vídeos levantando pesas en el gimnasio, mucho surf, tatuajes y fotos familiares. Su origen, por ejemplo, aparece en una publicación de Instagram de 2023, donde admite ser hijo de un "sindicalista de CCOO de los que se aplicaba el cuento".

"Le he visto recomponerse varias veces después de quiebras económicas, sinsabores familiares, un cáncer…sin quejas, sin llamadas de atención. En algún momento de mi adolescencia me creí con derecho a hacerle reproches durísimos porque yo creía en mi ingenuidad que ya sabía mucho de la vida cuando en realidad no sabía apenas nada y él ya se la había pasado tres veces. Clase obrera extremeña que pasó de los encinares a los polígonos industriales de un Móstoles que echaba a andar con hambre de justicia", escribe el de Más Madrid. Y es que, según relató para El País, su padre era pastor de ovejas en Extremadura y su madre, de Toledo, se convirtió en costurera al llegar a la capital.

Ese tono, entre autobiográfico y militante, también se ve en su perfil de X. Tras las elecciones en Aragón el pasado domingo, escribía: "Visto lo visto, la peor deshonestidad —y la mayor cobardía— sería cruzarse de brazos y esperar el siguiente batacazo. La izquierda no puede limitarse a repetir fórmulas, discursos y liderazgos que ya no funcionan. Toca pensar, arriesgar y volver a disputar el poder de verdad".

El acto, que se celebrará en la Sala Galileo a las 18.30 horas, será el primero de la gira que Rufián pretende organizar por toda España para impulsar un frente de izquierdas soberanistas con el objetivo de frenar una posible mayoría de PP y Vox. "Soy un demócrata que tiene miedo. Me parece negligente no tener miedo ante esto o pensar que el fascismo se detendrá en la puerta de tu sede o de tu país porque vota diferente", dijo hace unos días.

Aunque al principio pretendía ser un encuentro con entrada libre hasta completar aforo, los protagonistas anunciaron este pasado fin de semana que finalmente sacarían entradas online a través de un enlace. "Las entradas para el acto del 18 se han agotado en cuatro minutos. Quiero daros las gracias y pedir disculpas a quienes no han podido conseguirlas. Está siendo una situación bastante abrumadora", escribió después el propio Delgado.