Ayuso renuncia a sacar adelante la ley de universidades y encarga a Zarzalejo pactar con los rectores la financiación

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha decidido renunciar a sacar adelante esta legislatura la controvertida Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) que ha estado en el origen del cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. "La ley, tal como está redactada, no va a salir", ha admitido este miércoles el consejero y portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

"La prioridad del Gobierno es cerrar un modelo de financiación plurianual y es en lo que tendrá que trabajar la nueva consejera", ha señalado también. Los rectores de las principales universidades públicas madrileñas y la Puerta del Sol coinciden en la necesidad de superar el modelo de transferencias anuales y plantear un modelo plurianual, pero la cuestión está en ver cómo articularlo y definir las cantidades. En todo caso, se trabaja para tenerlo listo antes del fin de esta legislatura. "Por supuesto", ha afirmado García cuando se le ha preguntado si se tendría ese modelo diseñado antes de la próxima cita electoral en 2027.

La prioridad ahora mismo es el sistema de financiación de las universidades, algo que no tiene por qué ir unido a la ley de Universidades, sino que se puede adoptar mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. De hecho, el consejero ha señalado que esta ley no es una prioridad en este momento. Este anuncio llega justo después de la toma de posesión de Mercedes Zarzalejo como nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, quien a primera hora ha jurado el cargo y después ha participado en su primer Consejo de Gobierno.

Además, el Ejecutivo regional ha aprobado este miércoles la destitución de dos directores generales de Emilio Viciana, destituido esta misma semana y cuyo cese ha provocado una gran marejada en las filas populares. Se trata de los responsable de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo, y de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda. Ambos directores generales formaban parte de un grupo interno en el Gobierno regional y el Grupo Popular de la Asamblea que tenía como mentor al codirector del Ballet español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra, que este miércoles ha presentado también su dimisión tras la marcha del consejero.

El portavoz ha querido quitar hierro a la marcha de los diputados populares – Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón- señalando que los cambios se producen en todos los grupos parlamentarios y que ahora se incorporan personas "sobradamente preparadas" para seguir trabajando en el proyecto del Partido Popular.

El papel de Algarra y la comparecencia de Ayuso

También se le ha preguntado expresamente a García por la figura de Antonio Castillo Algarra, ya que muchos le sitúan como una especie de gurú personal de la presidenta y con gran influencia en el exconsejero Viciana así como en los tres diputamos dimitidos. "Nosotros somos un Gobierno que escuchamos a muchísimas personas y hay personas que pueden dar su opinión y ayudar, pero las decisiones se toman en la sala del Consejo de Gobierno", ha señalado. "No le puedo decir sobre el papel que ha tenido esa persona por la que me pregunta. Las decisiones se toman en la sala del Consejo de Gobierno", ha insistido.

Asimismo, ha informado de que Díaz Ayuso comparecerá a petición propia en la Asamblea de Madrid para informar de la salida de Viciana y la entrada de Zarzalejo en dos semanas. También lo había solicitado ya el PSOE y Más Madrid ya había anunciado que reclamaría su comparecencia.

La reestructuración del Ejecutivo regional es uno de los dos supuestos por el que los grupos parlamentarios pueden pedir que Ayuso comparezca el Pleno, siendo el otro informar sobre la Conferencia de Presidentes. Concretamente se trata del artículo 208.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece que comparecerá ante el Pleno "para informar sobre la designación y separación de los vicepresidentes y consejeros".