Castillo Algarra dimite del Ballet Español por "coherencia política" tras el cese de Viciana

Antonio Castillo Algarra, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, ha presentado su dimisión de los cargos que ostentaba en la Fundación del Ballet Español. La decisión se produce tras el cese del hasta ahora consejero de Educación, Emilio Viciana, y la salida de tres diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid vinculados a su entorno.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, el director y escritor ha comunicado que abandona sus responsabilidades por "razones de coherencia política" y que estas son "por completo ajenas al Ballet".

La salida de Castillo Algarra se enmarca en los movimientos registrados esta semana en el Ejecutivo autonómico. El lunes por la tarde, el Gobierno madrileño comunicó el relevo de Emilio Viciana al frente de la Consejería de Educación, que ha pasado a estar dirigida por Mercedes Zarzalejo.

Castillo Algarra era considerado una figura cercana a Viciana. Tras conocerse el cese, el director artístico reaccionó en redes sociales a varias informaciones sobre la salida del exconsejero y defendió que este "y sus colaboradores han dimitido por coherencia", al tiempo que aseguró que la "gestión ha sido la mejor y más profunda en lustros".

Por su parte, el propio Viciana publicó este martes un mensaje en redes sociales en el que afirmó que el cese se produjo "a petición propia". "Ha sido un honor servir a los madrileños estos años", señaló.

Ha sido un honor servir a los madrileños estos años. Hoy se publica mi cese —a petición propia—, y quiero agradecer a mi equipo la gran labor hecha. Hemos abierto nuevos caminos y afrontado todos los retos. Gracias a la Presidenta Díaz Ayuso por esta oportunidad. — Emilio Viciana (@EVicianaDuro) February 17, 2026

Salida de tres diputados del PP

La dimisión de Castillo Algarra se produjo la noche del martes, después de que tres diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid dejaran su escaño tras el relevo de Viciana. Se trata del portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la portavoz en Juventud, Carlota Pasarón; y la portavoz en Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.

Los tres parlamentarios estaban vinculados al entorno de Castillo Algarra y eran conocidos como parte del grupo denominado ‘Los Pocholos’.

Agradecimientos a Ayuso y al equipo de Cultura

En su comunicación interna, Castillo Algarra ha trasladado su agradecimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber incluido en su programa la constitución del Ballet Español y por confiarle su puesta en marcha.

Asimismo, ha expresado su reconocimiento a Emilio Viciana y al actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, por su "constante apoyo, confianza, consejo y amistad" durante el tiempo que ha desempeñado sus funciones en la Fundación