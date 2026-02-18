La bandera de España se rompe y cae al suelo cuando trataban de izarla de nuevo en la plaza de Colón

La gran bandera de España que ondea en la Plaza de Colón de Madrid se ha rasgado y ha caído al suelo este miércoles mientras era izada por efectivos del Ejército de Tierra en un acto oficial, en lo que supone el último incidente sufrido por este símbolo nacional.

La enseña, que con sus cerca de 294 metros cuadrados es una de las más grandes del país, había sido recientemente reemplazada tras haber sido dañada por los fuertes vientos y temporales que han afectado a la capital en las últimas semanas, incluidos los efectos de las continuas borrascas que han azotado con dureza a España.

Esto ha ocurrido hoy en el izado de Bandera de Colón en Madrid. pic.twitter.com/mOTOZrmV6v — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) February 18, 2026

El mástil donde ondea la bandera, de unos 50 metros de altura, responde a los criterios de exhibición de la enseña nacional en este céntrico espacio urbano, situado junto a los Jardines del Descubrimiento y bajo la responsabilidad de la Armada Española en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid.

Este no es el primer percance, ya que hace unas semanas, la bandera quedó en mal estado y fue retirada para evitar riesgos derivados de las inclemencias meteorológicas, que han incluido nevadas y rachas de viento persistentes, lo que ha provocado que las autoridades opten por no izarla de nuevo hasta que mejoren las condiciones.