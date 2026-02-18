Luar Na Lubre celebra 40 años de folk gallego con un concierto especial en Madrid

Luar Na Lubre, el grupo de música folk con mayor proyección internacional de España, celebra sus cuatro décadas de trayectoria con una cita especial en la capital este lunes 23 de febrero. La banda gallega presentará los temas de su próximo trabajo discográfico, Lubre: 40 aniversario, cuya publicación está prevista para la primavera de 2026. Su fundador, Bieito Romero, destaca la vigencia de un proyecto que ha superado los 2.500 conciertos.

Desde su fundación, el grupo ha pisado más de 60 países, convirtiéndose en el principal embajador de la música de raíz gallega. Bieito Romero recuerda que la clave de su longevidad ha sido la capacidad de colaborar con figuras de la talla de Mike Oldfield, The Waterboys o The Corrs. "La música celta es un lenguaje universal que nos ha permitido conectar con públicos de todo el mundo", señala el músico durante su intervención en Kilómetro Cero.

Sold out y gira internacional

Tras su paso por Madrid, la formación se desplazará a Salamanca, donde ya se ha colgado el cartel de entradas agotadas. Este éxito de público es el preludio de una ambiciosa gira por Hispanoamérica, donde el grupo cuenta con una base de seguidores consolidada. El nuevo disco no es solo una recopilación, sino una revisión del sonido que les ha permitido colaborar también con artistas nacionales como Luz Casal, Víctor Manuel o Diana Navarro.

El álbum Lubre: 40 aniversario supone una parada técnica para mirar atrás antes de seguir avanzando. Romero subraya que el directo en Madrid será una oportunidad única para escuchar las nuevas versiones de sus temas más emblemáticos. La formación gallega sigue manteniendo el rigor instrumental que les ha otorgado el prestigio y repercusión que ostentan hoy en toda Europa.