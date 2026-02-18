Un 'hacker' pasó cuatro noches en el Ritz pagando un céntimo por noche

La Policía Nacional ha destapado un sofisticado fraude informático que permitió a un joven veinteañero disfrutar de hoteles de cinco estrellas pagando apenas un céntimo por noche. El arresto se produjo en apenas cuatro días y tuvo lugar en pleno centro de Madrid, concretamente en el Hotel Ritz, donde el sospechoso se alojaba en una suite cuyo precio real superaba los 1.000 euros diarios.

El perjuicio económico causado supera, por ahora, los 20.000 euros, aunque los investigadores no descartan que la cifra final sea muy superior. La Unidad Central de Ciberdelincuencia mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que existan más víctimas y reservas fraudulentas aún no detectadas. Según ha podido saber ABC, tras quedar en libertad judicial, el detenido llegó incluso a realizar un viaje relámpago a Dubái, un desplazamiento propio del nivel de gasto que había logrado sostener mediante el fraude.

El origen de la investigación

La operación se puso en marcha el pasado 2 de febrero, cuando una agencia de reservas online detectó anomalías en varias operaciones y decidió denunciar los hechos. Un mismo usuario había formalizado numerosas reservas de vuelos y alojamientos —principalmente en Canarias y Madrid— que figuraban en el sistema como correctamente abonadas por el importe total de la estancia.

La irregularidad no se descubría de inmediato. Solo días después, cuando la plataforma de pago transfería el dinero real a la empresa afectada, se comprobaba que el importe recibido era de apenas un céntimo por reserva.

Un método inédito hasta ahora

El sospechoso aprovechaba el pago a través de una reconocida plataforma internacional para ejecutar un ataque informático específicamente diseñado. De este modo, conseguía alterar el proceso de validación de la transacción y lograr que el sistema autorizara operaciones de miles de euros tras introducir únicamente un céntimo.

La Policía Nacional subraya que es la primera vez que se detecta este modus operandi, que permitió al detenido hospedarse en al menos tres hoteles de lujo causando un quebranto económico superior a los 20.000 euros.

Un viejo conocido en Canarias

El joven, residente en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), ya había sido detenido con anterioridad por hechos similares. En su historial figuran estancias fraudulentas en hoteles exclusivos de la isla y la compra irregular de componentes informáticos en comercios locales. Paralelamente, intentaba abrirse camino como productor musical, incluso con una empresa online dedicada a la distribución de contenidos en plataformas digitales.

Pese a su pericia técnica, cometió errores básicos. En varias reservas utilizó su identidad real, lo que permitió a los agentes cruzar datos con antecedentes previos y con grabaciones de cámaras de seguridad. La pista definitiva llegó cuando los investigadores comprobaron que el propio sospechoso publicaba imágenes en redes sociales desde Madrid, ubicándose en el hotel Ritz.

La detención en el Ritz

El arresto se produjo el 6 de febrero, cuando el joven acudía a una cita en la recepción del hotel. Vestía de manera informal, pero llevaba ya cuatro noches alojado en una suite de lujo y había consumido numerosos productos del minibar, que tampoco había abonado.

Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional. La Policía cree que el fraude descubierto es solo una parte de una actividad delictiva más amplia y mantiene la investigación abierta para determinar el alcance real de una estafa que permitió a su autor vivir por encima de sus posibilidades reales.