Almeida destituye al director de la Policía Municipal y niega que tenga que ver con la polémica de las oposiciones

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado el cese del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, tras siete años al frente del Cuerpo. "Entendemos que hoy toca abrir un nuevo impulso", ha justificado este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Hemos entendido simplemente que terminaba una etapa y que debíamos comenzar una nueva, después de estos siete años donde se ha dado la vuelta como un calcetín a una policía que encontramos bajo mínimos", ha respondido Sanz, sobre las motivaciones del movimiento.

Durante este tiempo, ha destacado la portavoz municipal, "se ha hecho un trabajo extraordinario para colocar a la policía de Madrid en el sitio donde debía estar", ha añadido la portavoz municipal, a la vez que ha agradecido "los servicios prestados" al hasta hoy director general.

Precisamente esta semana, el PSOE afirmaba que solicitaría nuevamente la dimisión de Rodríguez en el próximo pleno municipal por las nuevas presuntas irregularidades en las oposiciones de la Policía Municipal.

Preguntada por esto, Sanz ha asegurado que esta polémica "no tiene absolutamente nada que ver" con la decisión tomada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Este cese solo responde, ha insistido, al "término" de una etapa en el Cuerpo.

En este punto, la portavoz ha aclarado que el Consistorio ha recurrido el auto judicial que daba la razón a la denuncia de un opositor al asegurar que no estaban "del todo bien explicados" los criterios de evaluación en las pruebas de acceso al Cuerpo. "Lógicamente hemos puesto un recurso entendiendo que las bases eran claras y que los baremos estaban así establecidos. Hablamos de un único opositor", ha manifestado.

Cabe recordar además que Pablo Enrique Rodríguez pasó por una baja de más de cuatro meses después de atropellar a una niña con un coche policial el día del gran apagón nacional, motivo por el que la izquierda también ha ido pidiendo insistentemente su dimisión.

Según ha adelantado Sanz, será Antonio Domingo Ayuso quien asuma ahora la jefatura del Cuerpo. Desde el Ayuntamiento lo han presentado como "una persona de la casa que lleva tiempo colaborando con nosotros". Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es actualmente subdirector del equipo del área de Seguridad y Emergencias.

Para el Ayuntamiento, Domingo ha hecho en este ámbito "un trabajo extraordinario en la renovación de los planes de emergencia". "Es una persona que en el ámbito de la seguridad era muy prolijo, muy ambicioso, y que va a venir a seguir dando cumplimiento al programa de gobierno, cuyo objetivo hoy, como hace siete años, sigue siendo dotar a la Policía Municipal de los mejores medios y recursos", ha añadido Sanz.