Desalojan a un centenar de okupas de un edificio de la Sareb en Villalba: "Somos humanos, no somos bichos"

El desalojo de un edificio okupado en Collado Villalba, propiedad de la Sareb, se ha ejecutado este jueves tras varios meses de inspecciones técnicas que acreditaron importantes deficiencias estructurales y de salubridad. La actuación municipal llega después de que el pasado mes de octubre se registraran dos incendios en varios de los inmuebles.

El origen del procedimiento se sitúa en el incendio declarado el 26 de octubre en el edificio situado en la calle Real 13-15. A raíz de ese suceso, los servicios técnicos municipales intensificaron las inspecciones sobre un inmueble que llevaba años judicializado y que consta de 71 viviendas.

Dos semanas más tarde, un informe del arquitecto municipal concluyó que el bloque carecía de licencia de primera okupación. Asimismo, se trasladó a la propiedad la necesidad de regularizar diversas actuaciones para garantizar la seguridad del edificio y su adecuación a la normativa vigente.

Los informes técnicos concluyentes

Desde el Ayuntamiento subrayan que el lanzamiento responde exclusivamente a criterios técnicos. Los informes municipales acreditan de forma concluyente "la existencia de deficiencias estructurales, así como graves carencias en materia de seguridad y condiciones higiénico-sanitarias, incompatibles con la permanencia de personas en el interior del edificio y que suponían un riesgo real para la integridad física y la salud de sus ocupantes", comentan desde ABC.

Un segundo documento, emitido el 14 de noviembre por el Área de Sanidad, detallaba las deficiencias detectadas. "Las condiciones higiénico-sanitarias en las zonas inspeccionadas son deficientes, por lo que dichas zonas en concreto no reúnen los requisitos mínimos de salubridad", señalaba el informe. Con base en estos dictámenes, el consistorio decidió ejecutar el desalojo, como ya había hecho meses antes con otro inmueble ocupado en la calle Trinidad.

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas convocadas por la Asamblea de Vivienda Villalba se concentraron a las puertas del edificio para intentar frenar el desahucio. El operativo ha contado con un amplio despliegue de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que han custodiado el inmueble durante la intervención.

Entre el centenar de okupas desalojados, varias personas han denunciado la forma en que se ha producido la actuación. "No ha venido el Ayuntamiento, no ha venido gente de la Sareb, no ha venido servicios sociales, no ha venido aquí nadie a darnos aquí explicaciones ni un juez, ni una orden de entrar a casa de la gente", comentaba una de las okupas en declaraciones recogidas por Europa Press.

Otra de las entrevistadas aseguraba que lo único que reclaman es "una vivienda digna" y que lo pide el bloque entero "un piso social a cada persona que vivimos ahí, somos humanos, no somos bichos como para tirarnos como cucarachas".

En la misma línea, otra de las okupas afirmaba: "Anoche nos enteramos que nos iban a echar, los servicios sociales no han venido a recogernos, ni Cáritas, ni nadie".

Un cuarto testimonio sostenía que "Hemos tenido que salir porque si no nos apaleaban ahí dentro, esto es un desalojo totalmente ilegal, somos gente de bien que lo único que podemos enseñaros en nuestras vidas laborales, lo único que queremos es una solución habitacional".

Situación de las familias vulnerables

En el edificio residían 15 familias consideradas vulnerables. Según explican desde ABC, fuentes de la Sareb manifestaban que en las últimas semanas se realizó un proceso de análisis individualizado para determinar la situación social de los okupas.

Como resultado, se ofreció alternativa habitacional a esas quince familias en viviendas propiedad de la entidad en las inmediaciones del municipio. De ellas, nueve ya han sido reubicadas y han firmado un contrato de alquiler social.

El resto de los okupas presentaba perfiles distintos: 35 personas fueron calificadas como conflictivas y no vulnerables, mientras que alrededor de una decena se encuentra en situación administrativa irregular en España.

Desde el Ayuntamiento se había concedido previamente a la Sareb un "plazo prudencial" para facilitar soluciones residenciales, especialmente dirigidas a los casos de mayor vulnerabilidad.

Un nuevo incendio en el momento del desalojo

La jornada ha estado marcada además por otro incendio. En la mañana del jueves se ha declarado un fuego en un antiguo hostal sin uso, también okupado, situado en la calle Pardo Santallana.

Incendio en antiguo hostal de #ColladoVillalba. Los #BomberosCM rescatan a 4 personas del interior. El #SUMMA112 traslada a 3 de ellos al hospital, 2 de carácter leve y uno moderado, por inhalación de humo. Colabora @emergenciasCREM y @PoliciaVillalba.@guardiacivil investiga. pic.twitter.com/bYcGk08tJd — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) February 19, 2026

Las llamas comenzaron en torno a las 09:15 horas en una de las 40 habitaciones del edificio, por causas que aún se investigan. Hasta el lugar han acudido efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que rescataron a cuatro personas —dos por la fachada y otras dos por el patio interior—.

Los sanitarios del Summa 112 han atendido a los afectados por intoxicación por humo. Dos de ellos han sido trasladados al Hospital de Villalba con pronóstico leve, mientras que un tercero ha sido evacuado al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda con pronóstico moderado.