La emblemática fábrica de cerveza El Águila ya es Bien de Interés Cultural

La Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Industrial, a la antigua fábrica de cerveza El Águila.

El complejo fue diseñado en 1912 por el arquitecto Eugenio Jiménez Corera, quien apostó por un sistema de construcción basado en el uso expresivo del ladrillo macizo, un rasgo distintivo de estas edificaciones fabriles.

De hecho, el inmueble comparte apariencia con otros coetáneos que se levantaron en el Madrid industrial de aquellos años, como los antiguos almacenes de Tabacalera (1891) o la fábrica de Mahou en la calle Amaniel (1892).

Con esta declaración, el Ejecutivo autonómico busca blindar la preservación de los elementos arquitectónicos originales en los siete pabellones que conforman el recinto, ubicado en el distrito de Arganzuela.

En el centro del conjunto, se alza el edificio más voluminoso, hoy Archivo Regional. El sector oeste, antigua maltería donde se procesaba el grano antes de la fermentación, acoge ahora la Biblioteca Regional Joaquín Leguina. Por su parte, el ala este, con sus tres alturas, estaba dedicada a las bodegas, envasado y almacenamiento del producto.

La compañía llegó a ostentar un 25% de cuota de mercado en su sector en la segunda década del siglo XX, pero después la empresa fue incautada por la República durante la Guerra Civil. Más tarde, la propiedad fue recuperada y se iniciaron ampliaciones, como la elevación de la botillería, para adaptarse a las nuevas necesidades.

La actividad en la capital cesó a mediados de los 80 tras el traslado a la nueva planta en San Sebastián de los Reyes. El conjunto permaneció sin uso hasta 1993, momento en el que pasó a formar parte del patrimonio del Ejecutivo regional.