La exclusiva exposición de Vilhelm Hammershøi que llega a Madrid

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta desde el pasado 17 de febrero hasta el 31 de mayo de 2026 la exposición Hammershøi. El ojo que escucha, la primera retrospectiva organizada en España dedicada al artista danés Vilhelm Hammershøi (1864-1916). La muestra, instalada en las salas de exposiciones temporales de la planta baja, recorre su trayectoria a través de casi un centenar de obras.

Más de cien años después de su fallecimiento, Hammershøi continúa despertando interés por sus pinturas de interiores caracterizadas por la contención, la economía cromática y la representación de espacios silenciosos. En vida alcanzó reconocimiento por estas composiciones.

La exposición propone un recorrido que contextualiza su trabajo tanto en relación con sus contemporáneos daneses como en diálogo con maestros de otros periodos y geografías.

El itinerario permite establecer vínculos entre la obra de Hammershøi y la pintura holandesa del siglo XVII, especialmente en el tratamiento de la luz y los espacios domésticos. También se plantean paralelismos con figuras de los siglos XIX y XX como Edward Hopper, en la manera de abordar la arquitectura y la construcción de atmósferas.

El subtítulo de la exposición, El ojo que escucha, alude a la relación entre la pintura de Hammershøi, el silencio que transmiten sus composiciones y su interés por la música. El recorrido aborda esta dimensión y analiza cómo el artista construyó una estética basada en la depuración de los interiores domésticos.

Las salas muestran también el papel de Ida Ilsted, esposa del pintor, en su proceso creativo. Su presencia es recurrente en las obras y forma parte del universo íntimo que caracteriza gran parte de su producción.

La exposición examina además los paralelismos entre sus interiores y el tratamiento de arquitecturas y paisajes, en los que mantiene una misma atención a la estructura, la luz y la simplificación formal.

Acceso y horarios

Hammershøi. El ojo que escucha puede visitarse en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, situado en el Paseo del Prado (Paseo del Arte). La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2026.

El horario es de martes a viernes y domingo de 10:00 a 19:00 horas, y los sábados de 10:00 a 23:00 horas, con acceso gratuito entre las 21:00 y las 23:00. El museo permanece cerrado los lunes y el 1 de mayo.

El precio de la entrada general es de 14 euros. La entrada reducida, para estudiantes, mayores de 65 años y pensionistas, es de 10 euros. El acceso es gratuito los sábados en horario nocturno.

Hasta allí se puede llegar mediante metro (Banco de España y Sevilla, línea 2), múltiples líneas de autobús urbano y estaciones de Cercanías como Madrid-Atocha, Madrid-Recoletos y Madrid-Sol.