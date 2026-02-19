Madrid moviliza 21.000 cabezas de ganado con GPS para prevenir incendios este verano

La Comunidad de Madrid intensifica su estrategia de prevención de incendios forestales ante la llegada de los meses más calurosos. Marta Jerez, jefa del Servicio de Incendios Forestales regional, ha detallado el incremento del 10,13% en la superficie destinada al pastoreo preventivo, un programa que utiliza el ganado para "eliminar de forma natural el combustible" que genera la vegetación abundante tras las lluvias.

El programa no se limita a la suelta de animales, sino que cuenta con un despliegue tecnológico avanzado. "El uso de collares con GPS permite a los pastores y a los servicios de emergencia controlar las áreas de trabajo con precisión métrica", explica Jerez en el programa Kilómetro Cero.

Este sistema asegura que las 21.000 cabezas de ganado implicadas actúen exactamente sobre las fajas de terreno donde la vegetación representa un riesgo mayor para el inicio o propagación de un fuego.

Colaboración con ganaderos locales

La inversión regional para este año ronda los 800.000 euros, destinados tanto a la retribución de los ganaderos como al mantenimiento de infraestructuras. Para la responsable forestal, el ganado acude "al auxilio" de las brigadas humanas en zonas donde la maquinaria tiene difícil acceso. Las ganaderías locales se convierten así en una pieza fundamental del engranaje de seguridad, limpiando el terreno de manera eficiente y sostenible.

Las lluvias registradas en el inicio del año han generado una carga de biomasa superior a la media. Marta Jerez subraya que "la vegetación acumulada se convierte en combustible seco" en verano, por lo que estas acciones de limpieza mediante pastoreo son "imprescindibles". El plan actuará sobre un total de 3.750 hectáreas, reforzando la seguridad en los municipios con mayor riesgo forestal de la región.