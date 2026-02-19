Ortega Smith desafía a la dirección de Vox y acude a una reunión en Cibeles como portavoz pese a su expulsión

El enfrentamiento interno en Vox ha escalado un nuevo peldaño. Javier Ortega Smith ha acudido este jueves a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Madrid ejerciendo como portavoz municipal, a pesar de que la dirección nacional del partido, encabezada por Santiago Abascal, le suspendiera anoche cautelarmente de militancia por negarse a acatar su relevo.

Horas después de que la ejecutiva nacional acordara su suspensión temporal de militancia y comunicara oficialmente al Ayuntamiento el inicio de un procedimiento disciplinario, Ortega Smith se ha presentado en la reunión de la Junta de Portavoces en calidad de portavoz del grupo municipal.

La decisión de la cúpula de Vox se produjo tras la negativa del concejal a cumplir la orden de abandonar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid, cargo que desempeña desde 2019. El Comité Ejecutivo Nacional había acordado su cese y el nombramiento de una nueva portavoz, pero Ortega Smith optó por mantener su posición.

Según explican desde ABC, aunque algunos asistentes consideraban que aún ostentaba formalmente el cargo, también admitían que su ausencia habría resultado comprensible dada la situación interna. Las fuentes consultadas por el diario han descrito a un edil "en tensión" y con un perfil discreto durante el encuentro. No obstante, han subrayado que mantuvo un tono correcto hacia su grupo y que "ha cumplido con su papel de forma digna", sin dirigir críticas personales a la ejecutiva nacional.

El Pleno de Cibeles, ante una decisión clave

Mientras tanto, el foco institucional se ha trasladado al Palacio de Cibeles. El equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha conocido a primera hora a través de los medios la decisión adoptada por la dirección nacional de Vox.

En una comparecencia celebrada en torno a las 11:00 horas, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha explicado que el Pleno solo podría actuar una vez recibiera oficialmente la comunicación del procedimiento sancionador. Ese escrito, explican desde ABC, ha llegado al mediodía, remitido por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ante la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Sanz ha detallado que ahora corresponde a la Secretaría del Pleno y a su presidente, Borja Fanjul, analizar el contenido del documento y determinar las consecuencias administrativas y políticas que puedan derivarse. El margen de actuación institucional dependerá del alcance de la sanción y de la situación jurídica del concejal dentro del grupo municipal.

La medida adoptada por Vox tiene carácter cautelar y se enmarca en un procedimiento disciplinario por infracción calificada como "muy grave" en los estatutos del partido. La dirección considera que Ortega Smith ha desacatado una resolución expresa que disponía su relevo como portavoz municipal.