Ruta y horarios del primer Desfile de Mascaradas que recorrerá Madrid este sábado

Madrid incorporará por primera vez a su calendario cultural el Desfile de Mascaradas, una iniciativa que reunirá el próximo sábado 21 de febrero a distintas representaciones tradicionales de Zamora, Galicia y Asturias en pleno Distrito Centro.

Las mascaradas constituyen manifestaciones festivas de origen medieval —y en algunos casos—, están asociadas al cambio de estación. Personajes enmascarados, atuendos rituales, sonidos y gestos conforman un lenguaje cultural que ha pervivido durante siglos y que hoy se mantiene como parte del patrimonio inmaterial de distintos territorios del noroeste peninsular.

En esta primera edición, organizada por la Unión de Casas Regionales de Madrid, participarán: la Casa Regional de Zamora en Madrid, la Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro del Centro Gallego de Madrid y el Centro Asturiano de Madrid.

Recorrido por el centro histórico

El desfile tendrá lugar entre las 12:00 y las 14:00 horas, con salida en la Plaza de Isabel II. El itinerario avanzará por la calle de Felipe V, la Plaza de Oriente, la calle de Carlos III y la calle Arenal, para continuar por la Puerta del Sol, Montera y la calle San Alberto, hasta finalizar en la Plaza del Carmen.

En este punto se instalará un escenario en el que cada casa regional presentará sus respectivas mascaradas. Los responsables de cada entidad contextualizarán el origen de los personajes y explicarán el significado de los elementos que integran estas celebraciones, en una intervención abierta al público.

La programación continuará por la tarde, entre las 16:00 y las 18:00 horas, en diferentes plazas del Distrito Centro. La Casa de Zamora en Madrid se situará en la Plaza de Pedro Zerolo; la Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro, en la Plaza de Santa Ana; y el Centro Asturiano de Madrid, en la Plaza de San Ildefonso.

En estos espacios, vecinos y visitantes podrán acercarse a los participantes, conocer de cerca las vestimentas y dialogar con los representantes de cada colectivo.

El I Desfile de Mascaradas forma parte de la programación cultural impulsada por la Junta Municipal del Distrito Centro, que apuesta por actividades vinculadas al patrimonio cultural.