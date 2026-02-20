Autores famosos, talleres para niños y actividades gratuitas: todo lo que ofrece el Festival Leer Juntos

Desde el pasado 18 y hasta el 21 de febrero, Madrid acoge la segunda edición del Festival Leer Juntos, un evento que invita a disfrutar de la lectura como experiencia compartida. Bajo el lema La vida entre líneas, el festival ofrece un amplio programa de conversaciones, talleres y encuentros con escritores destacados.

Entre los participantes se encuentran María Dueñas, Vanessa Springora, Diego S. Garrocho, Marta García Aller y Sabina Urraca, quienes abordarán la literatura como herramienta para entender la realidad, conectar experiencias y reflexionar sobre el mundo contemporáneo.

La programación se centra en la interacción entre lectura y vida cotidiana, abordando temas como los afectos, la crítica y el espacio social de los libros. Actividades como Leer el presente, Lo que no se nombra y El arte de contar historias invitan a explorar cómo la lectura acompaña la transformación del mundo y ofrece nuevas perspectivas en tiempos de incertidumbre. Por ejemplo, El arte de contar historias propone una conversación sobre cómo nacen las tramas, cómo se construyen los personajes y qué hace que una novela nos acompañe más allá de la última página.

El festival se extiende más allá de librerías y auditorios. Talleres familiares como la Reading Party Familiar y el Consultorio literario con Sara Torres permiten disfrutar de la lectura en comunidad. Además, el taller creativo Personajes emocionantes invita a niñas y niños a explorar emociones, expresiones y colores para dar vida a sus propios personajes. El festival también llega a centros educativos y al Centro Penitenciario de Alcalá Meco, reafirmando su compromiso con la lectura como herramienta de encuentro, reflexión y acceso a la cultura.

Programación completa