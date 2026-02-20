El Gobierno presume de menos delitos en Madrid pese al récord de homicidios y violaciones

La Comunidad de Madrid cerró 2025 con una tasa de criminalidad de 54,9 infracciones por cada mil habitantes, la más baja de los últimos 20 años –al margen de los ejercicios de pandemia–, según el balance presentado por el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Sin embargo, el propio informe refleja un aumento de los homicidios, de las agresiones sexuales y de los delitos de tráfico de drogas en la región.

Martín ha defendido que la criminalidad convencional descendió un 1,8% respecto a 2024, lo que supone 5.941 delitos menos, pese al "récord demográfico" y al "máximo histórico de población migrante". "En nuestra comunidad hay récord histórico de población migrante y mínimo histórico de la tasa de criminalidad", ha afirmado, en un mensaje dirigido "a las derechas".

Más homicidios y más agresiones sexuales

El balance del Ministerio del Interior recoge, no obstante, que los homicidios dolosos y asesinatos consumados pasaron de 21 a 33, lo que representa un incremento del 57,1% en tan sólo año. También han aumentado los delitos contra la libertad sexual un 5,6%, mientras que las agresiones sexuales con penetración alcanzaron las 685 denuncias, un 3% más que en 2024.

Martín ha trasladado su "solidaridad y cariño a todas esas mujeres" y ha pedido al Gobierno regional que abandone el "silencio" y se sume a la lucha contra esta violencia. El informe refleja además que las lesiones y riñas tumultuarias crecieron un 8,5% y que determinados ciberdelitos repuntaron un 15,2%.

En la ciudad de Madrid, la criminalidad descendió un 2,4% en términos globales, pero los homicidios consumados subieron de 10 a 17 casos y los delitos contra la libertad sexual pasaron de 1.751 a 1.850.

Descenso de robos y hurtos

Frente a esos incrementos, el delegado ha destacado la caída de los delitos patrimoniales, que bajaron un 4,4%, especialmente los robos con fuerza (-8,5%), los hurtos (-5,4%) y los robos con violencia e intimidación (-9,9%). La cibercriminalidad también descendió un 1,3% en la región, mientras que en el conjunto de España aumentó un 5,3%.

En cuanto al tráfico de drogas, las actuaciones policiales crecieron casi un 20%, un dato que Martín vinculó a la intensificación de la acción policial. También situó los casos de okupación ilegal en 899 inmuebles sobre un parque de más de 2,8 millones de viviendas, con el objetivo de ofrecer, según ha dicho, "una dimensión real frente al alarmismo".

El delegado ha subrayado el "máximo histórico" de 21.300 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en la región, un 10,4% más que en 2018, así como una tasa de esclarecimiento del 36% de los delitos, la más alta en dos décadas.

Madrid pide más medios y Almeida exige responsabilidades

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha rechazado por completo el "balance triunfalista" del delegado y ha pedido más efectivos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Han aumentado los homicidios, han aumentado las agresiones sexuales y ha aumentado el tráfico de drogas", ha señalado, en contraposición del optimismo del delegado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha sostenido que faltan más de 1.500 guardias civiles en la Comunidad de Madrid y ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, más medios y mejores infraestructuras, al denunciar que existen casas cuartel "en auténtica ruina".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al delegado que asuma su "responsabilidad" y ponga los medios necesarios para atajar los problemas de seguridad, especialmente en materia de agresiones sexuales y delitos con armas blancas.

"Es usted el delegado del Gobierno, asuma usted su responsabilidad", ha afirmado, tras conocer el balance. En este sentido, Almeida ha insistido en que existe "un problema grave" y, por ello, ha reclamado actuaciones desde el punto de vista legal y operativo para afrontarlo.

JUPOL denuncia el aumento de delitos graves

La publicación del balance nacional también ha provocado la reacción del sindicato JUPOL. Según los datos del Ministerio del Interior, en España se registraron 2.474.156 delitos en 2025, 19.950 más que en 2024, lo que supone un incremento del 0,8%.

Ya está disponible el balance de criminalidad del año 2025, con datos oficiales del Ministerio del Interior. Marlaska ya no podrá decir que la criminalidad está bajando porque, para sorpresa de nadie, se ha incrementado, y eso que los hurtos (los delitos que más se cometen)… pic.twitter.com/nWAtT8Wkzw — JUPOL (@JupolNacional) February 20, 2026

El sindicato ha declarado que el ministro "ya no podrá decir que la criminalidad está bajando" y ha subrayado que los delitos más graves continúan al alza: los homicidios y asesinatos crecieron un 7,7%, los secuestros un 9,6%, las agresiones sexuales con penetración un 2,8% y el tráfico de drogas un 5,5%. JUPOL ha convocado una concentración el 23 de febrero frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión de Marlaska.