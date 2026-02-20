Gospel, saetas y música antigua: así es el festival gratuito de música de Getafe

Getafe inicia este viernes 20 de febrero el XXXV Festival de Música Antigua y Sacra con la actuación de la Orquesta Filarmónica de la Mancha en la Catedral Santa María Magdalena. El concierto, con entrada libre hasta completar aforo, abrirá una programación que se extenderá hasta el 29 de marzo en distintos espacios culturales y religiosos de la ciudad.

La cita inaugural tendrá lugar a las 20:00 horas y ofrecerá una selección de números instrumentales, arias, dúos y conjuntos del oratorio Elías, de Felix Mendelssohn, interpretados por una orquesta de cámara compuesta por 14 músicos.

La Orquesta Filarmónica de la Mancha abrirá el festival abordando una selección del oratorio Elías, obra compuesta por Felix Mendelssohn y centrada en la figura bíblica del profeta. El programa reunirá fragmentos instrumentales y vocales de esta partitura del repertorio sacro del siglo XIX. La formación estará dirigida por Francisco Antonio Moya y contará con la participación de Alicia Hervás (soprano), Alla Zaikina (mezzosoprano), Alain Damas (tenor) y Luis Santana (barítono).

El concierto se celebrará en la Catedral Santa María Magdalena de Getafe, con entrada libre hasta completar aforo.

El sábado 21 de febrero a las 19:00 horas, el Hospitalillo de San José acogerá el programa "Al Maqam. Romance Andalusí", también con entrada libre. La propuesta toma como referencia la moaxaja, composición poética surgida en el siglo IX en árabe culto, estructurada en varias estrofas y rematada en muchos casos por una jarcha. El concierto se centrará en los intercambios poéticos y musicales entre Oriente y Occidente en la cultura andalusí.

El domingo 22 de febrero a las 20:00 horas, la Parroquia Jesús y San Martín (Sector III) acogerá "Música para la Pasión", a cargo de la Compañía Dolores Marco, con entrada libre hasta completar aforo. Participarán: Hevila Cardeña y Nancy Catalina (sopranos), Lorenzo Moncloa (tenor), Marco Moncloa (barítono), Natalia Mokareva (violín) y César Belda (piano).

El programa incluirá obras como el Ave Verum Corpus de Mozart, la Pasión según San Mateo de Bach y el Réquiem de Fauré, junto a composiciones de autores contemporáneos de música litúrgica como Frisina, Haan, Arwyn o Gómez, además de páginas religiosas de Verdi y Bizet.

Programación hasta finales de marzo

A partir del 27 de febrero, el festival continuará con nuevas propuestas en distintos barrios de Getafe. Ese día, a las 20:00 horas, la Parroquia de Santa María de los Ángeles (El Bercial) recibirá al Coro Gospel Song For My Father, dirigido por Marta Morales.

El 28 de febrero, a las 20:30 horas, la Parroquia Santa Teresa de Jesús (Las Margaritas) acogerá a la Orquesta UC3M y el Coro Fundación GSD, dirigidos por Jerónimo Marín, con Las últimas palabras de nuestro Señor en la Cruz, de Saverio Mercadante, junto a obras de Johann Sebastian Bach.

En marzo, la programación incluirá actuaciones como Camerata Iberia (1 de marzo, Catedral Santa María Magdalena), Cómo se pasa la vida, por Aqvel Trovar (6 de marzo, Parroquia San Sebastián), el dúo formado por Miriam Hontana (violín) y Daniel Oyarzábal (clave) (8 de marzo, Parroquia Nuestra Señora de Fátima), y Lux Aeterna, con el Coro Hora Ludens (13 de marzo, Parroquia Nuestra Señora de Buenavista).

El 14 de marzo, la Iglesia Padres Escolapios acogerá la Misa de Niños (Mass of the Children) de John Rutter, interpretada por el Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid.

El 20 de marzo, en la Parroquia de los Santos Justo y Pastor (Perales del Río), actuará Spanish Consort con el programa Más allá de Hispania, basado en manuscritos de Perú, México y Chile de los siglos XVII y XVIII. Al día siguiente, 21 de marzo, la Iglesia Padres Escolapios recibirá a Vokalars con un programa de villancicos vinculados al convento de la Santísima Trinidad de Puebla (México), con música de Gaspar Fernández.

La recta final incluirá a Adagio, Coral de Getafe (22 de marzo, Parroquia Madre Maravillas), Sospiro Amoroso (27 de marzo, Parroquia de San Eugenio), el Réquiem en do menor de Antonio Salieri, interpretado por la Coral Polifónica de Getafe y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe bajo la dirección de Carlos Díez Martín (28 de marzo, Catedral), y concluirá el 29 de marzo en el Teatro Federico García Lorca con "Pasión y Saeta", de Iérbola con sus entradas a 6€.