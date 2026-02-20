Madrid reúne a 150 líderes mundiales para que España siga siendo el "huerto de Europa"

El sector agroalimentario español se prepara para una cita clave en la definición de su futuro inmediato. KM ZERO Food Innovation Hub organiza en el espacio Infinito Delicias el encuentro The Food Changemakers Think Tank, una cumbre que congregará a 150 líderes globales del sector. El objetivo es claro: abordar la evolución del sistema alimentario bajo la presión de la geopolítica y la necesaria integración tecnológica.

La soberanía alimentaria se ha desplazado al centro del tablero político y económico. Según destaca la organización, el impacto de la geopolítica es hoy un elemento crítico para garantizar el suministro y la estabilidad de los mercados. La cita del martes 24 de febrero servirá para que presidentes, fundadores de grandes compañías y representantes de la administración pública nacional e internacional tracen las líneas maestras de un sistema que debe ser resiliente ante las crisis externas.

Beatriz Jacoste, CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, señala en Kilómetro Cero la importancia de este ecosistema de origen español para impulsar una comunidad que ya es referente internacional: "Estamos conectando a los principales líderes mundiales del sector porque la alimentación ya no se puede entender como compartimentos estancos; es una cadena de valor global donde la geopolítica manda", afirma la directiva.

Talento y nutrición personalizada

La modernización del campo español pasa inevitablemente por la integración de nuevas tecnologías y la capacidad de atraer talento joven a la agricultura. Durante la jornada en Madrid, se analizarán las tendencias en nutrición personalizada, un mercado al alza que busca adaptar la producción a las necesidades de salud individuales de los consumidores.

Jacoste insiste en que el papel de España es fundamental en este proceso: "España tiene un papel protagonista. Somos el huerto de Europa y KM ZERO nace con esa vocación: ser el puente entre la innovación disruptiva y la industria tradicional que necesita transformarse para sobrevivir".

El debate no solo se limitará a la producción bruta, sino que profundizará en la inversión en nuevos proyectos y en cómo el capital está fluyendo hacia soluciones que permitan una alimentación más eficiente y segura: "No venimos solo a hablar de teoría, sino de cómo la nutrición personalizada y las nuevas tecnologías pueden aplicarse ya mismo en el campo".