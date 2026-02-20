Piden 60 años de cárcel para el acusado de quemar viva a su novia en una nave okupa de Torrejón

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde esta semana a tres personas por el incendio provocado en agosto de 2022 en una nave okupada del barrio de San José, en Torrejón de Ardoz, donde murieron calcinados una joven de 20 años, Esther, y un amigo. En el juicio, los investigadores han señalado que la víctima nunca quiso denunciar a su pareja, principal acusado, pese a que había manifestado que este la amenazó con quemarla viva.

Los procesados se enfrentan a penas de 60 y 55 años de prisión por dos delitos de asesinato y otro de incendio. En el caso de la pareja de la joven, la Fiscalía aplica las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género, al considerar que se trata de un crimen machista.

Durante la fase testifical ha declarado el inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial de Torrejón de Ardoz que instruyó el atestado. El día de los hechos acudió al lugar tras el aviso del incendio y coordinó la recopilación de testimonios, la revisión de cámaras de vigilancia y el desalojo de una nave colindante por motivos de seguridad.

Tras la extinción del fuego, los agentes localizaron los cuerpos de Esther y de un amigo en el interior del inmueble. La identificación resultó inicialmente compleja por el estado en que se encontraban los cadáveres, según explicó el mando policial.

Una relación violenta y conflictiva

En el marco de la investigación, los agentes consultaron el sistema VioGén y constataron antecedentes de conflictos en relaciones previas del acusado. También tuvieron conocimiento de peleas con la víctima durante su relación. Aunque en alguna ocasión se activó el protocolo policial, la joven nunca formalizó denuncia ni solicitó orden de protección.

La madre de Esther declaró que la relación era violenta y conflictiva. Varios testimonios apuntaron que el acusado había amenazado en distintas ocasiones con quemar la nave donde residían. Además, constan denuncias cruzadas entre ambos.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del entorno. La situada en la puerta de acceso a la nave no funcionaba esa noche, pero otras grabaciones muestran al principal acusado llegando a la zona a las 2:03 horas y abandonándola unos diez minutos después.

La jefa del Grupo de Homicidios que supervisó el caso explicó que se realizó un análisis exhaustivo de pruebas, volcado de datos de teléfonos móviles y un estudio detallado de las imágenes de videovigilancia.

Según sus conclusiones, el incendio fue intencionado. Los peritos detectaron cuatro focos distintos de inicio del fuego, cuya activación simultánea requería intervención humana. Las grabaciones sitúan al acusado en las inmediaciones de la nave momentos antes y después del incendio.

La responsable policial indicó que el investigado se encontraba previamente en un banco de una plaza con varios conocidos, pero a partir de las doce y media de la noche nadie volvió a verlo allí. También señaló que se cambió de ropa tras los hechos. Las cámaras reflejan que acudió a la nave hasta en tres ocasiones durante la madrugada, desplazándose repetidamente hacia el lugar y alejándose después.

Durante el juicio se reprodujo además un audio en el que, según la testigo policial, la propia Esther afirmaba que Said "la quería quemar viva".

La acusación de la Fiscalía

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los investigados habrían provocado deliberadamente el incendio en el interior de la nave, donde se encontraban la joven y el otro fallecido, que mantenían una relación sentimental.

Ambos murieron por asfixia por inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. El principal acusado convivía desde hacía al menos dos años con Esther en el inmueble okupado.

La Fiscalía sostiene que durante la relación existieron episodios de violencia, amenazas de muerte y un comportamiento machista y posesivo. Tras conocer que la joven había iniciado una nueva relación, el acusado habría manifestado reiteradamente su intención de matarla.

El escrito de acusación mantiene que los tres procesados actuaron de forma concertada para provocar el fuego con la intención de acabar con la vida de ambas personas o siendo conscientes de que ese resultado podía producirse.

La virulencia del incendio obligó a acordonar la zona, evacuar una nave colindante y retirar vehículos cercanos para evitar daños personales. El inmueble sufrió desperfectos valorados en 18.200 euros, reclamados por sus propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L. Varios vehículos estacionados en la calle resultaron dañados durante las labores de extinción, aunque sus propietarios no han presentado reclamación al haber intervenido las aseguradoras.